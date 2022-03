Plynová závislosť od Ruska sa musí skončiť, doteraz sme boli nepoučiteľní

Nevyhnutný prechod na iné zdroje zabolí.

Energie poháňajú ekonomiky a udržujú spoločnosti pri živote. Ich spotreba je priamo spojená s prosperitou a blahobytom a na druhej strane, ako vieme, aj s globálnym otepľovaním.

Je preto mimoriadne dôležité odpovedať na rastúci dopyt bezpečnými a pre klímu vhodnými spôsobmi.

No ale dnes, keď Rusko, od ktorého sme my v Európe energeticky do veľkej miery závislí, napadne Ukrajinu, rámec debaty o energetickej bezpečnosti sa dramaticky mení, lepšie povedané akútne umocňuje.

Že by Európa nemala byť tak odkázaná na dodávky zemného plynu a ropy z Ruska, počúvame už dlho.

Aké odpovede na tento problém prichádzajú v čase vojny? Do kedy vieme vyžiť zo zásob? A je jadro bezpečné?

Nikola Šuliková Bajánová sa pýta energetického experta Karla Hirmana.

