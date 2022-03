Ako rastú ceny na pumpách a prečo Rakúšania tankujú drahšie

Tankujeme najdrahší benzín a naftu v histórii. Na pumpách sa aktuálne benzín predáva okolo úrovne 1,7 eura za liter a nafta je lacnejšia o približne 10 centov.

Dáta Štatistického úradu sú (zatiaľ) aktuálne k 7. marcu, kedy cena benzínu bola na úrovni 1,574 eura a nafty 1,476 eura, čo je najvyššia cena od leta 2012.

Dobrou správou je aspoň to, že cena ropy Brent v posledných dňoch začala výrazne klesať - z úrovní nad 120 dolárov za barel pod sto dolárov.

„Ceny pohonných hmôt na Slovensku by mali pri cene ropy okolo 100 dolárov za barel zaznamenať mierny pokles, a to do päť centov za liter,“ vysvetľuje komoditný analytik X-Trader Brokers Lukáš Lipovský.

Keďže vojna na Ukrajine je bez jasného záveru, pri nepriaznivom vývoji je možné očakávať ďalšie turbulencie na trhu s ropou. Vodiči by sa mali na drahšie tankovanie pripraviť aj v nasledujúcich mesiacoch.

Súčasné zlacňovanie nemá s vojnou nič spoločné. Pod aktuálny pokles sa podpisujú obavy z ďalších lockdownov v Číne, kde skokovo rastie počet nových prípadov ochorenia covid-19. Čína je totiž najväčším dovozcom ropy na svete.

Ako sa však určuje cena benzínu a nafty na našich čerpačkách a aký ďalší vývoj sa dá čakať?

Konkurencia je veľká