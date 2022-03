Tri týždne sankcií. Ako je na tom ruská ekonomika?

Podcast Index o ekonomike.

Ruská ekonomika je výrazne poznačená sankciami, ktoré na krajinu uvalili viaceré štáty sveta. Ako sa jej darí, respektíve nedarí fungovať v týchto podmienkach?

Martin Lindák, autor videí Ekonómia ľudskou rečou, hodnotí situáciu v Rusku a najmä jeho ekonomické vyhliadky.

V druhej časti podcastu sa zase Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s Rastislavom Janotom, riaditeľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK – CERT, o kybernetických hrozbách, ktoré sa aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine zintenzívňujú.

Správy z ekonomiky

Na Slovensku začnú fungovať limity verejných výdavkov alebo jednoduchšie výdavkové limity. Ich zavedenie v stredu schválil parlament. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Vypočítavať ho bude Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, schvaľovať parlament. Limit verejných výdavkov bude prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023, na ich schválenie je naviazaná aj prvá platba z plánu obnovy.

Americký Fed zvýšil pre vysokú infláciu svoj kľúčový úrok, spravil tak prvýkrát od roku 2018. Referenčnú úrokovú sadzbu zvýšil v stredu o 25 bázických bodov na cieľové rozpätie 0,25 až pol percenta. Poznamenal tiež, že ekonomický výhľad Spojených štátov zostáva vzhľadom na vojnu na Ukrajine veľmi neistý. Zvýšením sadzieb tak Fed odštartuje proces zvyšovania nákladov na pôžičky v nádeji, že to pomôže zmierniť dopyt, ktorý tlačí ceny nahor. Trhy v tomto roku očakávajú až sedem zvýšení sadzieb, čím by sa základná sadzba rezervného systému dostala na 1,75 percenta za predpokladu, že centrálna banka na každom zasadnutí zvýši úrok o štvrť percentuálneho bodu.

Vláda schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý prináša možnosť vylúčiť z obchodovania so štátom uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom, prípadne im zamedziť vstup do kritických oblastí podnikania, ako sú napríklad energetika alebo obranné zákazky. Legislatívu predložila vicepremiérka Veronika Remišová, spolupracovala na nej s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým. Vláda navrhuje Národnej rade, aby novelu prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Úprava legislatívy je podľa Remišovej priamou reakciou na vojenský útok Ruska proti Ukrajine. "V tejto situácii je lepšie, keď zákazky financované z verejných zdrojov môžu získať slovenské firmy, a nie spoločnosti zo štátov, ktoré sa k Slovensku správajú nepriateľsky a agresívne, povedala Remišová s tým, že novela vláde umožňuje reagovať aj na prípadné ďalšie bezpečnostné hrozby.

Rusko chce obmedziť export jačmeňa, žita a pšenice, aby zabezpečilo dostatočné dodávky pre svojich občanov a chránilo ich pred prudkým zvýšením cien, uviedla ruská vicepremiérka Viktoria Abramčenková. Reštrikcie budú platné do 30. júna. Dotknú sa tiež kukurice a obilnej zmesky. Moskva tiež zakáže vývoz cukru, ktorý bude trvať do konca augusta. Niektoré exporty budú pokračovať na základe kvót a existujúcich licencií, dodala Abramčenková. Takisto budú existovať výnimky na vývoz do krajín Eurázijskej ekonomickej únie, rovnako ako do separatistických oblastí Doneck a Luhansk. Rusko aj Ukrajina sú veľkými exportérmi obilia. Narušenie dodávok z týchto krajín zrejme spôsobí prudké zvýšenie cien na globálnych trhoch, najviac pravdepodobne zasiahnu africké štáty a menej rozvinuté krajiny.

Na Slovensko v stredu ráno dorazilo ďalšie jadrové palivo z Ruska. Štyri jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach tak majú na tento rok zabezpečené palivo potrebné na ich plný výkon. Na Facebooku o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého by sme mali mať palivo aj na budúci rok. Na ako dlho v budúcom roku, zatiaľ neprezradil.

Tesla zvýšila ceny svojich vozidiel v Číne a Spojených štátoch druhýkrát za necelý týždeň. Spoločnosť tak urobila potom, ako zakladateľ firmy Elon Musk uviedol, že automobilka čelí výrazným inflačným tlakom. Musk už v nedeľu (13. 3.) povedal, že automobilka, ako aj firma Space X čelia inflačným tlakom v surovinovej oblasti i logistike. V Spojených štátoch zvyšuje firma ceny pri všetkých svojich modeloch, v prípade Číny ich zvyšuje zhruba o 5 percent pri niektorých modeloch. V Číne tak po zvýšení bude vozidlo Model Y Long Range stáť v prepočte takmer 54-tisíc eur.

V súvislosti s aktuálnou sociálno-ekonomickou situáciou začne odborový zväz KOVO organizovať mítingy a protestné akcie v regiónoch. V prípade ich neúspechu nevylučuje vyhlásenie generálneho štrajku v máji. Odborárom sa podľa ich slov nepáči, že vláda zobrala výšku minimálnej mzdy, zmrazila minimálne mzdové nároky, zmrazila príplatky, či zrušila strop dôchodku.

