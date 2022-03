Doležal s obchvatom Košíc vyhral, traja členovia Rady ÚVO však povedali svoje

Rozhodnutie o súťaži, ktorá bola podľa ÚVO diskriminačná, zastavila až účelová novela.

Ani jeden minister súčasnej vlády nevystúpil tak ostro voči záverom kontrolnej inštitúcie, ako minister dopravy. Keď sa Andrej Doležal (nominant Sme rodina) dozvedel, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) našla v tendri na meškajúci obchvat Košíc chybu a chce ho zrušiť, zvolal spolu s primátorom najväčšieho mesta východu tlačovku. Tam krok ÚVO označil za absurdnosť a nezmysel.

Odvtedy parlament prijal účelovú novelu zákona o verejnom obstarávaní. ÚVO už nemá právomoc rozhodovať o eurofondových zákazkach pred podpisom zmluvy, ale až po ňom.

Rada ÚVO, ktorá je odvolacím orgánom a rozhoduje, ak sa verejnej organizácii kritika ÚVO nepáči, musela nakoniec minulý týždeň konanie o obchvate zastaviť. Traja jej členovia však pripojili odlišné stanovisko, kde trvajú na tom, že podmienky súťaže boli diskriminačné.

Deň potom, čo Rada stopla konanie, Národná diaľničná spoločnosť už aj podpísala zmluvu s víťaznými firmami na výstavbu obchvatu.

Ak je pravda, že rezort dopravy nesúťažil férovo, ako to pôvodne tvrdil ÚVO, cestu síce môže postaviť, ale Slovensku hrozia takzvané korekcie. Teda bude musieť vrátiť časť eurofondov, ktoré na jej výstavbu použije.

Sporný FIDIC

Ponuky v súťaži s predpokladanou hodnotou zákazky 138 miliónov eur bez DPH predložilo pôvodne sedem uchádzačov. Troch ale vylúčili. Úsek R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany by tak mala postaviť skupina firiem Eurovia SK a Eurovia CZ s druhou najnižšou cenovou ponukou 132,6 milióna eur bez DPH.

Keďže išlo o eurofondovú zákazku, ÚVO ju podľa starého zákona pred podpisom zmluvy kontroloval. A nariadil tender zrušiť.

„Dôvodom nebolo to, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by sme pochybili pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nám nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: alebo ekvivalent," informoval minister Doležal. Podľa neho išlo o šikanu úradníkov, ich postup označil za neodborný a mimo aplikačnú prax.

Kontrolóri z ÚVO vyčítali diaľničnej spoločnosti, že v súťažných podmienkach žiadala, aby súťažiaci dokladovali odborníkov, ktorí mali skúsenosti so stavbami aspoň desať rokov a so štandardmi FIDIC. Ide o akúsi šablónu zmluvy, ktorá sa používa v Európskej únii a zabezpečuje na veľkých stavbách vyrovnané podmienky medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

ÚVO kritizoval, že doprava vyžadovala len FIDIC a nepripustila iný typ zmluvy (ekvivalent). Doležal tvrdil, že ekvivalent ani neexistuje.

Šéf ÚVO Miroslav Hlivák sa vtedy ostro ohradil, že ministrov výrok je nepravdivý a arogantný. „Nie je pravda, že neexistuje ekvivalent k FIDIC-u. Ekvivalentov je hneď niekoľko - ide o medzinárodne uznávané podmienky Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banky, Svetovej banky alebo ekvivalent, ktorý sa používa v Nemecku alebo v Dánsku," menoval.

Slovná prestrelka sa presunula aj do parlamentu. Najskôr o probléme rokoval výbor Národnej rady, neskôr poslanci prijali novelu, ktorá vstúpila do platnosti len nedávno. ÚVO už nemôže kontrolovať eurofondové tendre pred podpisom zmluvy a rušiť ich. Môže tak urobiť až po podpise.

Ide o väčšie riziko aj pre obstarávateľa, ktorý v prípade pochybenia zaplatí pokutu. Ale najmä pre štátnu kasu, lebo z nej bude Slovensko preplácať sankcie.

Rada nestihla o odvolaní rozhodnúť

Ešte pred schválením novely sa Doležal proti rozhodnutiu ÚVO odvolal na Radu, čo je druhostupňový orgán. Tá už nestihla vyniesť konečný verdikt, či bol alebo nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Do platnosti totiž vstúpila účelová novela, takže 16. marca Rada konanie o obchvate Košíc zastavila.

Rozhodnutie bolo zverejnené koncom minulého týždňa. Vyplýva z neho, že traja členovia Rady - Peter Kubovič, Jaroslav Lexa a Ivan Pudiš si uplatnili takzvané odlišné stanovisko. Postavili sa v ňom za pôvodný verdikt úradu, ktorý Doležalovi a NDS nariadil zrušiť zvolený súťažný postup, čo sa nestalo.

„Vyžadovanie akejkoľvek skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobuje podľa nášho názoru diskriminačnosť,” uvádzajú.

Členovia rady sa odvolávajú na európske nariadenie, podľa ktorého si členské štáty môžu zmluvné vzťahy upraviť podľa akéhokoľvek systému pravidiel.

„Je podľa nášho názoru potrebné upozorniť na tento aspekt a právny stav aj samotného kontrolovaného, ako aj iných verejných obstarávateľov, ktorí sledovali toto nadmieru mediálne prezentované rozhodovanie úradu, a to najmä v situácii, keď zákonodarca zmenou zákona zabránil meritórnemu posúdeniu veci Radou úradu,” uzavreli Kubovič, Lexa a Pudiš.

Nediskriminančné podmienky tendra sú dôležité pre férovú súťaž a čo najlepšiu cenu pre štát. Kľúčové sú pre projekty financované z prostriedkov EÚ. Ak totiž pri nich dôjde k porušeniam zákonov, únia od nás žiada peniaze naspäť.

Hoci Doležal tvrdil, že požiadavkou na skúsenosti stavbyvedúceho s FIDICom rezort neporušil žiaden zákon, v nedávno vypísanej súťaži na severný obchvat Prešova už takéto niečo Národná diaľničná spoločnosť nepožaduje.