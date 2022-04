Mnohé obce sú ako z praveku, nebude im stačiť ani 50 rokov (rozhovor)

Obec desať rokov nečerpala eurofondy, dnes je zapojená do piatich projektov.

Prvé eurofondy na Slovensko pritiekli pred 18 rokmi, aby pomohli vyrovnávať regionálne rozdiely v krajine. Mnohé menšie obce a mestá však doteraz nemajú s ich čerpaním takmer žiadne skúsenosti.

"Väčšina obcí nemá viac ako tisíc obyvateľov, funguje s jedným alebo dvoma ľuďmi na úrade, ktorí nemajú časovú ani odbornú kapacitu na to, aby sa zapojili do kohéznych fondov," hovorí starosta Varadky Andrej Kurimský.

Desať rokov do obce v okrese Bardejov s 240 obyvateľmi neprišlo ani euro z európskych peňazí. Od príchodu nového starostu sa však už zapojili do piatich rôznych projektov.

Ako sa to Varadke podarilo? A čo treba zmeniť, aby eurofondy plynuli aj do ďalších obcí a regiónov? Aj na to odpovedá Andrej KURIMSKÝ v rozhovore pre INDEX.

Aké skúsenosti máte v obci Varadka s čerpaním eurofondov?

Posledný projekt financovaný cez eurofondy bol realizovaný v roku 2009. Išlo o nájomné bývanie. Odvtedy až do roku 2020, keď sme už za môjho pôsobenia v úrade poslali prvú žiadosť, sa cez eurofondy nerealizovalo vôbec nič.

Prečo?