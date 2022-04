Čudné inzeráty? Hľadá sa Ironman, čarodejník, ale aj MacGyver

Lietate a čarujete? Potom firmy hľadajú možno práve vás.

Ironman, milk master, manažérka podlahových krytín či lietajúci farmaceut. Občas vydarená snaha zaujať kandidátov na ponúkanú pracovnú pozíciu, inokedy nie celkom úspešný pokus o vylepšenie názvu pracovnej pozície.

Zaujať uchádzačov o prácu originálnym inzerátom za každú cenu sa však nemusí vždy vyplatiť. Vhodní kandidáti by možno nemuseli pochopiť, že hľadáte práve ich. Šťastné riešenie by to nemuselo byť ani v prípade, keď hravý opis pracovnej pozície nie je v súlade s povahou profesie či s firemnou kultúrou budúceho zamestnávateľa.

V umeleckých či reklamných odvetviach netradičné poňatie opisu pozície nemusí byť na škodu. Po stratégii originálne zaujať siahajú firmy aj v prípade, že si musia vyberať len z obmedzenej ponuky uchádzačov a danej profesie je nedostatok.

Úsmev na tvári

„Vo všeobecnosti platí, že názov pracovnej ponuky by svojou kreativitou nemal strácať informatívnosť,“ hovorí Nikola Richterová z pracovného portálu Profesia.sk. „Firmy by preto mali myslieť na to, že aj keď chcú zaujať nejakým kreatívnym názvom, malo by to byť stále spojené s tým, o čo naozaj ide.“