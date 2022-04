Akú prácu ponúkajú firmy Ukrajincom? (anketa)

Na aké pozície môžu nastúpiť prišelci

Pre vojenský konflikt prichádzajú na Slovensko denne tisícky ľudí z Ukrajiny. Časť z nich ide ďalej do iných štátov, časť sa však chystá zostať na Slovensku. Kde by si mohli nájsť prácu? Vybrané firmy a inštitúcie odpovedali na anketovú otázku:

Vie vaša firma zamestnať ľudí prichádzajúcich v týchto dňoch z Ukrajiny? Na aké pozície by mohli nastúpiť a aké podmienky musia spĺňať?

Zuzana Guller, riaditeľka ľudských zdrojov v Accenture Slovensko, Česká republika, Rumunsko a Maďarsko

Prvé štyri kandidátky z Ukrajiny úspešne prešli náborovým procesom a dostali od nás pracovnú ponuku. Okrem toho máme v náborovom procese ďalších viac ako desať kandidátok a kandidátov, ktorí sa u nás uchádzajú o prácu. Sme pripravení pomôcť im napríklad urýchlením náborového procesu, asistenciou pri vybavení potrebných povolení, s otvorením účtu v banke či integráciou detí do školskej a predškolskej dochádzky. Všetkým kandidátom a kandidátkam z iných krajín tiež poskytujeme pomoc pri zabezpečení ubytovania alebo relokačný finančný bonus. Aktuálne má Accenture na Slovensku otvorených približne 130 pozícií a na väčšinu z nich dokážeme prijať ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Väčšinou ide o prácu v oblasti informačných technológií, ktoré vyžadujú určité zručnosti a znalosti. Na druhej strane nevyžadujeme znalosť slovenského jazyka a v prípade potreby sme pripravení poskytnúť im napríklad kurz anglického jazyka. Nástup je možný po úspešnom absolvovaní náborového procesu, čo môže trvať v priemere do dvoch týždňov. Plat u nás dostanú rovnaký, aký by dostal ktorýkoľvek iný kandidát na rovnakú pozíciu a s rovnakou úrovňou zručností a znalostí.

Martin Čambor, riaditeľ odboru Ľudské zdroje Slovenskej sporiteľne