Korporáty chcú od štátu iný prístup. Vedia ho aj veľa naučiť, odkazujú mu

Pracuje v nich asi 40-tisíc ľudí.

Centrá podnikových služieb alebo BSC (business services centrum) u nás zamestnávajú desaťtisíce ľudí. Na Slovensku je ich 65 a prevažne sídlia v Bratislave. Pochádzajú z nich štyri percentá príjmov štátneho rozpočtu a hovoríme najmä o medzinárodných firmách, kde je priemerná mzda takmer 2 000 eur.

Ich pôsobenie u nás zmapoval The Slovak Spectator, ktorý okrem iného zostavil aj ich rebríček. Vydavateľ Ján Pallo a šéfredaktorka Michaela Terenzani sa s ich zástupcami rozprávali, aby priniesli prehľad o tejto časti ekonomiky.

BSC od štátu očakávajú iný prístup, pretože, ako samé hovoria, sú budúcnosťou pracovného trhu a štátna správa sa od nich môže veľa naučiť.

Ako fungujú? Čo ponúkajú a čo potrebujú? Pýta sa Jána Palla a Michaely Terenzani v novom Indexe Nikola Šuliková Bajánová.

Správy z ekonomiky

Domácnosti, ktoré ubytovávajú utečencov z Ukrajiny, dostanú sedemeurový príspevok za jednu noc. Na deti do 15 rokov to bude polovičná suma. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní. Príspevok bude poskytovaný do konca júna, nevylučujú ani jeho predĺženie. Takisto vláda schválila príspevok aj pre ubytovacie zariadenia a to 7,70 eur na noc. (TASR)



Ceny by na Slovensku mali tento rok vzrásť približne o 8 %, budúci rok by to malo byť ešte viac – o 10 až 14 %. Vysoká inflácia bude sprevádzaná oslabením ekonomického rastu, ktorý by sa mal v najbližších rokoch pohybovať medzi 2 až 3 %. V prípade dramatického scenára vojny na Ukrajine by sa mohol v budúcom roku dokonca zastaviť. Pri predstavení novej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska to uviedol jej guvernér Peter Kažimír. (TASR)

V dôsledku toho by malo dôjsť aj k zníženiu reálnej mzdy na Slovensku o 1,5 percenta. To znamená, že si zo svojho platu v tomto roku budeme môcť kúpiť menej tovarov a služieb ako vlani. Naposledy sme takúto situáciu zažili v roku 2012. Aj vtedy si Slováci našli na výplatných páskach viac peňazí, ale inflácia im z platov zobrala viac, ako reálne zarobili. Pokles reálnej mzdy nie je tragédiou pre pracujúcich, ktorým infláciu aspoň ako-tak pokryje rast platov. Najhoršiu situáciu budú mať dôchodcovia, ktorých príjem je nemenný, rodiny s jedným rodičom alebo zamestnanci, ktorým firma vyššiu mzdu neodsúhlasila.

Deficit verejných financií by v tomto roku mohol dosiahnuť výšku 4,627 miliárd eur alebo 4,4 desatiny % hrubého domáceho produktu, a to napriek vojnovému konfliktu na Ukrajine. Vyplýva to z marcového rozpočtového semaforu kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá oproti februáru znížila odhad deficitu o 293 miliónov eur. (TASR)

Poľsko zastaví dovoz uhlia z Ruska. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA. Hovorca poľskej vlády tiež začiatkom týždňa povedal, že Poľsko ešte tento týždeň predloží plán zastavenia dodávok ruskej ropy. (TASR)

Viaceré štáty Európy sa pripravujú na možné narušenie dodávok ruského plynu. Dôvodom sú vyhrážky Moskvy, ktorá požaduje platby v rubľoch. Proces prechodu na ruble bude podľa hovorcu Peskova postupný. Zároveň naznačil, že ruská požiadavka platiť v rubľoch sa môže rozšíriť aj na ďalšie exportované produkty.

Nemecko bude potrebovať približne tri roky na zabezpečenie alternatívnych dodávok, ktoré mu umožnia získať nezávislosť od ruského zemného plynu. Uviedol to šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON Leonhard Birnbaum. (TASR)

Kurz ruského rubľa pokračoval v stredu v posilňovaní, pričom smeroval k úrovni, ktorú zaznamenával pred útokom Ruska na Ukrajinu. (TASR)

Odborári z OZ KOVO odporučia utečencom z Ukrajiny, aby si na Slovensku žiadali rovnaké platy, aké dostávajú Slováci. Je to podľa nich spôsob, ako predísť tomu, aby zamestnávatelia neprepúšťali našincov s cieľom zamestnať cudzincov. (TASR)

Štát začal vykupovať pozemky na priemyselný park Valaliky pri Košiciach, kam chce ministerstvo hospodárstva získať veľkého investora. Na financovanie významnej investície "Strategické územie Valaliky" vláda vyčlenila 85 miliónov eur, z toho zhruba 70 miliónov je určených na výkup pozemkov. (TASR)

Bitcoin si drží zisky z posledných dní. V pondelok večer sa jeho cena dostala na tohtoročné maximum a nad 48.000 USD (43 771,66 eura). Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si táto kryptomena pripísala viac než 27 %. Podľa účastníkov trhu hlavným dôvodom rastu cien kryptoaktív sú signály ich čoraz širšej akceptácie zo strany inštitucionálnych investorov. Na konci minulého týždňa sa navyše objavili správy, že Rusko uvažuje o akceptácii bitcoinu pri platbách za export ropy a plynu.

Apple plánuje znížiť výrobu iPhonov a AirPodov. Dôvodom je spomalenie dopytu pre krízu na Ukrajine a rastúcu infláciu. Firma plánuje v budúcom štvrťroku vyrobiť o 20 % menej smartfónov alebo približne 2 až 3 milióny kusov, než pôvodne plánoval. Čo sa týka AirPodov, Apple počíta so znížením dodávok o viac ako 10 miliónov kusov.

Čínsky telekomunikačný gigant Huawei v pondelok oznámil rekordný zisk za rok 2021, ktorý medziročne vzrástol takmer o 76 % aj napriek tomu, že ho výrazne zasiahli americké sankcie. Prispeli k tomu výnosy z predaja aktív. Konkrétne Huawei vykázal vlani čistý zisk 113,7 miliardy jüanov (v prepočte 16,24 miliardy eur), zatiaľ čo jeho tržby klesli o približne 29 % na necelých 637 miliárd jüanov.

Daňovníkom zostáva posledný deň na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2021.

