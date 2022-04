Koniec ruského plynu? Potrebujeme jeden tanker týždenne

Aké má možnosti Slovensko, ak mu vypne Putin kohútiky?

Ak by mal ruský prezident Vladimir Putin odstaviť zemný plyn Európe, a teda aj Slovensku, spraví to v týchto týždňoch. Zásobníky v Európe sú po zime vyprázdnené a z pohľadu Ruska ide o ideálnu príležitosť, ako vytrestať Západ.

Putin si dobre uvedomuje, že by si týmto krokom pod sebou podpílil strategický konár. Nejde až tak o ekonomiku a stratu trhu ako skôr o technický problém. Plyn ťažený z ložísk nie je možné len tak jednoducho zastaviť. Ak by ho neposielal do Európy, nemá veľa možnosti, čo s ním spraví.

Začal by ho zrejme vtláčať do ruských plynových zásobníkov, ale ich kapacity sú obmedzené. Energetický analytik Karol Hirman tvrdí, že zásobníky by naplnili do troch mesiacov.