Ryanair očakáva, že letenky budú v lete o niečo drahšie ako pred pandémiou

DUBLIN. Írska letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že priemerné ceny leteniek počas tohtoročnej kľúčovej letnej sezóny budú o 5 až 10 percent vyššie ako v rovnakom období roku 2019, teda pred pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary.

Menšia kapacita a zvýšený dopyt cestujúcich už ženú nahor ceny leteniek od júna, povedal O'Leary pre noviny Irish Independent, pričom poznamenal, že rezervácie sú "veľmi silné".

"Momentálne vidíme, že ceny v marci, apríli a máji sú o niečo nižšie, ako boli v roku 2019. Ale pre jún, júl, august a september sú o 5 až 10 percent vyššie," skonštatoval O'Leary.

"Myslím si, že cestovné sa tento rok v letných mesiacoch zvýši o 5 až 10 percent," dodal.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť, najväčšia v Európe, v pondelok oznámila, že minulý mesiac počet jej cestujúcich prvýkrát prekonal úroveň pred pandémiou.

O'Leary, ktorý v rozhovore povedal, že nemal v úmysle odísť do dôchodku po takmer 30 rokoch vo vedení, upozornil, že by bolo príliš optimistické očakávať ukončenie vplyvu ochorenia Covid-19 na letecký priemysel. Nepredpokladá však, že by malo negatívne ovplyvniť letnú sezónu.

"Cestovanie sa silne zotavuje. Myslím si, že ľudia už toho majú dosť. Uplynulé dva roky boli zavretí doma a komunikovali cez Zoom. Chcú znova cestovať. Rodiny chcú opäť ísť na dovolenky," povedal.

Dodal, že aerolínie evidujú veľmi silné rezervácie cez Veľkú noc a tiež na toto leto. Napriek tomu si myslí, že v priebehu roka ešte môže dôjsť k nejakým prerušeniam v leteckej doprave.