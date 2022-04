Štát chystá so súkromníkom obnovenie výroby jedlých olejov

Minister Vlčan podpísal memorandum so šéfom predstavenstva spoločnosti Poľnoservis.

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) podpísal s predsedom predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robertom Spišákom memorandum o porozumení a spolupráci pri výrobe potravinárskeho oleja z repky olejnej. Cieľom memoranda je zabezpečiť výrobu oleja na Slovensku.

Informovali o tom minister Vlčan a Robert Spišák na tlačovej konferencii.

„Napriek tomu, že na Slovensku dopestujeme 238 percent repky olejnej, nie sme prakticky schopní skoro nič z nej vylisovať, pretože iba tri percentá našej ročnej spotreby jedlých olejov vieme vyrobiť na Slovensku. Žiaľ, pred približne piatimi rokmi zanikla posledná prevádzka lisovne jedlého oleja v legendárnej Plame a odvtedy sme odkázaní len na dovoz oleja," priblížil minister.

Na základe memoranda bude podľa slov Vlčana spoločnosť Poľnoservis investovať do vlastnej prevádzky tak, aby bola schopná najneskôr do deviatich mesiacov vyrábať surový potravinársky olej v potravinárskej kvalite do objemu 50-tisíc ton ročne, čo predstavuje približne celoročnú spotrebu všetkých jedlých olejov na Slovensku, repkového či slnečnicového, alebo aj olivového oleja. „Verím, že podpisom tohto memoranda sme zabezpečili olejovú sebestačnosť Slovenska," dodal Vlčan.

Na Slovensku sa na 8 percent poľnohospodárskej pôdy vypestuje zhruba 440-tisíc ton repky olejnej. Z toho viac ako polovica sa spracúva a Slovensku.

„Náš závod spracováva zhruba 230-tisíc ton repky olejnej ročne a z tohto množstva vyrobíme zhruba 100-tisíc ton repkového oleja. Tento repkový olej je dnes iba v technickej kvalite. Obsahom tohto memoranda, ktoré sme dnes podpísali, je práve náš záväzok dosiahnuť a zabezpečiť, aby sme najneskôr do deviatich mesiacov od dnešného dňa dokázali vyrábať surový repkový olej potravinárskej kvality. Toto nepôjde na úkor inej výroby alebo inej spotreby oleja na Slovensku," uzavrel Spišák.