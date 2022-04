Developer chce naspäť predané byty, pretože ich predal lacno

Niektorým klientom novú hypotéku nedajú.

V Stupave vyrastá novostavba, ktorá má dve tretiny bytov už rozchytaných. Ľudia, rodiny majú zaplatené zálohy a čakajú na vysnívané bývanie.

A potom im príde list, že developer chce svoje byty späť, pretože inflácia je vysoká a oni by na predaji podľa pôvodných podmienok iba prerobili.

Príbeh ako z Lampárne spracoval Tomáš Vašuta z magazínu Index, s ktorým sa o prípade rozpráva Nikola Šuliková Bajánová.

Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. Napáchalo by to podľa neho obrovské škody na hospodárstve. S embargom na dovoz uhlia z Ruska naopak väčší problém nemá. Vláda na stredajšom rokovaní schválila aj krízový plán v súvislosti s hrozbou výpadku dodávok energií. Materiál nezverejnili.

Vývoj tržieb, zisku ako aj EBITDA slovenských firiem naznačuje návrat do predpandemických čias. Ako vyplýva z analýzy portálu Finstat.sk, po prepade počas pandemického roku 2020 je k dnešnému dňu medziročný nárast tržieb na úrovni 11,2 percenta. Zisk sa zvýšil o 33 percent a EBITDA išla medziročne hore o 15 percent. Tržby podnikov mali v druhom roku pandémie 2021 rastúci trend, prekročili 73 miliárd eur a presiahli sumu tržieb z predpandemického roku 2019.

Firma Dedoles má problémy. Magazín Index zistil, že prepúšťa stovky zamestnancov a má problémy s platením faktúr. Po prudkom raste, ktorý vyžadoval aj veľké investície do technológií či budovania značky, prišiel pokles predaja. Firma, ktorá vlani dosiahla tržby na úrovni 92 miliónov eur a vykázala aj zisk, verí, že ide len o dočasný stav.

Predaj nových áut v Rusku v marci strmo klesol, medziročne o takmer 63 percent. Príčinou sú sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu, ktoré otriasli rubľom a bojkot mnohých svetových automobiliek. Kolaps v predaji áut prichádza v čase, keď ruskí spotrebitelia pre zrýchľujúcu sa infláciu presúvajú svoje výdavky na základné položky. Ceny vozidiel v Rusku podľa niektorých odhadov vzrástli v marci o 40 percent. Kupujúci v Rusku tak čelia vyšším cenám a menšiemu výberu, vláda sa preto snaží stimulovať domácu výrobu. Veľká závislosť ruských automobiliek od dovážaných komponentov však sťažuje ich produkciu a viedla tiež k cenovým šokom. Najväčší domáci výrobca, automobilka AvtoVAZ, ktorú vlastní francúzsky Renault, tento rok zatiaľ zvýšila ceny trikrát. Podľa Antona Šaparina, viceprezidenta Národnej automobilovej únie, môže byť dovoz áut z Európy a Japonska nahradený čínskymi a indickými modelmi.

