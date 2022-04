Inflačná pomoc ľuďom v núdzi by mala dosiahnuť 133 miliónov eur

O návrhu sa v koalícii ešte rokuje.

BRATISLAVA. Na jednorazový príspevok pre ľudí, ktorých najviac postihlo zdražovanie, by mala vláda vynaložiť 133 miliónov eur. Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), najväčšia suma má smerovať pre rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 19 rokov vrátane.

Týmto rodinám chce vláda poskytnúť jednorazový 100-eurový prídavok na dieťa, celkovo by mali tieto rodiny dostať takmer 102 miliónov eur. Ľudia s nízkymi príjmami bez detí by mali celkovo dostať 25,3 milióna eur a rodiny v hmotnej núdzi 5,8 milióna eur. Tieto príspevky by mala vláda vyplatiť do júna tohto roka.

Jednorazový prídavok na dieťa v sume 100 eur chce vláda podľa Krajniaka vyplatiť na takmer 1 milión detí vo veku do 19 rokov vrátane. Pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi by mala smerovať pre takmer 58-tisíc domácností, v ktorých žije 122-tisíc ľudí. Nízkopríjmovým rodičom vyplatí vláda finančný príspevok v prípade, ak ich mesačný príjem je do 804 eur.

„V takom prípade hovoríme aj o zvýšení daňového bonusu na 100 eur a bude sa to týkať zhruba 258-tisíc rodičov," povedal minister práce. Ďalšími osobami, ktorým chce vláda pomôcť, sú nízkopríjmoví uchádzači o prácu bez detí, opatrovatelia, osobní asistenti a osoby v dôchodkovom veku, ktorým nevznikol nárok na penziu. Aj tieto osoby dostanú jednorazový príspevok v sume 100 eur.

Vládna koalícia podľa Krajniaka ešte rokuje o tom, odkiaľ na tieto výdavky vezme zdroje. Podľa strany Sme rodina by mala vláda zvýšiť dane z tabaku, alkoholu a hazardu.

Ďalšou možnosťou je podľa Krajniaka viazanie investičných výdavkov v štátnom rozpočte na tento rok v sume 133 miliónov eur. Tieto financie by sa podľa podpredsedu strany Sme rodina viazali až do momentu, kým sa ukáže, že štát bude mať vyššie daňové príjmy, ako očakával.