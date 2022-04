Úplným zastavením tranzitu plynu z Ruska by Slovensko prišlo o 300 miliónov eur ročne

Okrem toho by úplné zastavenie prinieslo aj problémy s jeho náhradou.

BRATISLAVA. Úplné zastavenie tranzitu ruského plynu by okrem problémov s náhradou jeho dodávok pre slovenské podniky a domácnosti prinieslo aj ekonomickú stratu pre štát.

Ten totiž ročne na dividendách a daniach inkasuje za prepravu plynu približne 300 miliónov eur. Cez Slovensko sa ročne prepraví okolo 40 až 70 miliárd kubických metrov ruského plynu a štát má v spoločnosti eustream, ktorá prepravu zabezpečuje, 51-percentný podiel. Upozornila na to aktuálna analýza spoločnosti FinStat.

"Ak by sa výrazne obmedzil prítok plynu z Ruska, v konečnom dôsledku by štát mohol prísť na príjmoch približne o 300 miliónov eur ročne, a to len v prípade spoločnosti eustream, a. s. Štát by tak stratil 0,77 percent príjmov verejnej správy (2021). Samozrejme by záležalo na riešení celej situácie, avšak eustream, a. s., prepraví ročne viac ako 90 percent plynu, ktorý nekončí v slovenskom priemysle alebo domácnostiach," uviedol analytik Martin Lindák.

Dividendy z eustreamu dosahujú približne 100 miliónov eur ročne a daň z príjmu ďalších 125 miliónov eur. Okrem toho spoločnosť odvádza aj daň z pridanej hodnoty.

Slovensko má podiel, no bez manažérskej kontroly prostredníctvom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a SPP Infrastructure okrem eustreamu aj v spoločnosti SPP-distribúcia, Nafta, či v prevádzkovateľoch zásobníkov plynu Pozagas a českom SPP Storage.

Prerušenie tranzitu by sa však priamo dotklo iba eustreamu, ktorý zabezpečuje tranzit plynu a inkasuje prepravné poplatky.

Spolu štát dostane prostredníctvom dividend z energetických podnikov 400 až 600 miliónov eur, pričom najväčší podiel má práve Slovenský plynárenský priemysel.

V roku 2019 boli podľa Lindáka štátu vyplatené dividendy vo výške 512 miliónov eur, z čoho 70 % tvorila dividenda z SPP. V roku 2020 boli celkové dividendy vo výške 443 miliónov eur, pričom dividenda z SPP tvorila 54 %, teda 239 miliónov eur.