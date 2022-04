Sulík: Odpojiť sa od ruského plynu je oveľa horšia alternatíva

Nemci vyženú ceny plynu nahor a doplatíme na to my.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Žigová.

Minister hospodárstva vyhlásil, že Rusom by platil aj v rubľoch. Po výraznej kritike a korigovaní výrokov premiérom Hegerom z OĽaNO svoje výroky zjemňoval a vysvetľoval.

„Ak to bude nevyhnutné, za plyn zaplatíme rubľami. Prvú časť vety médiá odignorovali. Rád by som teda zdôraznil a zároveň vysvetlil, čo znamená slovo nevyhnutné,“ vysvetľoval RICHARD SULÍK, minister hospodárstva a predseda SaS.

„Ekonomické aspekty nie sú jediné rozhodujúce. Ale keď prestane tiecť plyn, napácha to škody, ktoré si neviete predstaviť. Ja áno, dva roky s tým pracujem. Najmúdrejší sú tí, ktorí nesú malú alebo žiadnu zodpovednosť.“

Richard Sulík od roku 2020 je ministrom hospodárstva a vicepremiérom pre ekonomiku

v rokoch 2014 – 2019 bol poslancom Európskeho parlamentu

v rokoch 2010 – 2014 bol poslancom NR SR

od roku 2009 je predsedom politickej strany Sloboda a solidarita

Povedali ste, že zmluva hovorí o platbách eurami, ale ak bude treba, budeme platiť rubľami. Na základe čoho, keď kontrakt hovorí o eurách?

Zmluva, ktorú má SPP s Gazpromom, je podľa švajčiarskeho práva a hovorí sa v nej, že sa má platiť eurami. Ak by ruská strana začala žiadať ruble, bolo by to porušenie zmluvy. Na druhej strane, ak by sme nemali inú možnosť, nezostalo by nám nič iné, lebo odpojiť sa od ruského plynu je oveľa horšia alternatíva.

Prišla žiadosť, že máme platiť rubľami, ale je to mačkopes. Je to nastavené tak, že zaplatíme na účet v Gazprom banke eurami a zároveň si musíme zriadiť druhý účet v Gazprom banke na ruble. Banka to premení na ruble – tam zrejme vzniknú poplatky navyše – a pošle ich Gazpromu.

Aby sme sa nedostali pod veľký časový tlak, dohodli sme sa s Gazpromom, že za marcové dodávky prijmú eurá. Najbližšia platba je vždy dvadsať dní v ďalšom mesiaci, takže za apríl 20. mája. Sme celkom v suchu a robíme množstvo úkonov, aby to fungovalo.

Nedáva veľmi zmysel, aby sme platili v rubľoch, lebo Putin si ich natlačí, koľko chce. Môže to mať dva zámery: rozdeliť jednotnú Európu alebo sa vyhnúť sankcionovanej centrálnej banke, kde by sa eurá prípadne konvertovali a peniaze by sme posielali do Gazprom banky, ktorá sankcionovaná nie je. Nenachytal vás Vladimir Putin a zatiaľ mu verbálne napomáhate obchádzať sankcie?

Určite by sme žiadne sankcie neobchádzali. Ak by to tak bolo, musíme hľadať ďalšie riešenie. Pokiaľ vieme platiť eurami, budeme sa držať zmluvy. Ak to bude nevyhnutné, nezostane nám nič iné ako túto podmienku akceptovať.

Nebudeme prví. Aj Viktor Orbán sa vyjadril, že ak to bude nevyhnutné, bude platiť rubľami. Aj lotyšská spoločnosť, ktorá dováža plyn do Lotyšska, uzavrela s Ruskom zmluvu na ruble.

Je to vec, ktorú všetci súdni ľudia chápu ako nepeknú a nepríjemnú podmienku, ale nevyhnutnú. Rozhodujúce je, či tečie plyn. Som minister hospodárstva a mojou úlohou je dbať na to, aby slovenský priemysel nebol masívne poškodený.

Keď ste to vyhlásili, čo vám na to povedal váš minister zahraničia Ivan Korčok?