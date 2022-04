Návrh na zvýšenie daní z tabaku nie je podľa Matoviča reálny

Sme rodina chce príspevok v boji proti zdražovaniu pokryť aj zvýšením daní z tabaku.

BRATISLAVA. Návrh na zvýšenie spotrebných daní z tabaku nie je reálny. V reakcii na návrh strany Sme rodina pokryť 133-miliónové výdavky na jednorazové príspevky v boji proti zdražovaniu aj zvýšením daní z tabaku to v piatok uviedol minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

„Už pred dvomi rokmi sme prijali takú zmenu, ktorá počíta s priebežným nárastom spotrebnej dane na cigarety," povedal. V tejto oblasti by preto podľa neho návrh nepriniesol žiadne finančné prostriedky navyše. Upozornil však na to, že už vlani na jeseň predstavil návrh na zvýšenie príjmov štátu z hazardu, ktoré by sa použili na zvýšenie daňového bonusu na deti.

Vládna koalícia podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) rokuje o tom, odkiaľ na 133-miliónové výdavky na vyplatenie jednorazových príspevkov pre vymedzené skupiny ľudí vezme zdroje. Podľa strany Sme rodina by mala vláda zvýšiť dane z tabaku, alkoholu a hazardu.

Ďalšou možnosťou je podľa Krajniaka viazanie investičných výdavkov v štátnom rozpočte na tento rok v sume 133 miliónov eur. Tieto financie by sa podľa podpredsedu strany Sme rodina viazali až do momentu, kým sa ukáže, že štát bude mať vyššie daňové príjmy, ako očakával.

Na jednorazový príspevok pre ľudí, ktorých najviac postihlo zdražovanie, by mala vláda vynaložiť 133 miliónov eur. Najväčšia suma má smerovať pre rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 19 rokov vrátane.

Týmto rodinám chce vláda poskytnúť jednorazový 100-eurový prídavok na dieťa, celkovo by mali tieto rodiny dostať takmer 102 miliónov eur. Ľudia s nízkymi príjmami bez detí by mali celkovo dostať 25,3 milióna eur a rodiny v hmotnej núdzi 5,8 milióna eur. Tieto príspevky by mala vláda vyplatiť do júna tohto roka.