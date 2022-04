Životné minimum od júla vzrastie na 233 eur, oponoval Krajniak Richterovi

Vláda pripravuje novelu zákona o energetike

BRATISLAVA. Životné minimum v SR od júla vzrastie na 233 eur. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Diskutoval s exministrom práce Jánom Richterom z opozičného Smeru.

"Česi dvíhajú životné minimum v prepočte o 15 eur. Aj my dvíhame životné minimum od 1. júla o 15 eur, akurát ste zabudli povedať, pán poslanec, že Česi ho zdvihnú na 173 eur a my ho zdvihneme na 233 eur," reagoval Krajniak na Richterovu výčitku, že pri sociálnej pomoci "by sa malo učiť Slovensko" od susednej ČR.

Článok pokračuje pod video reklamou

Väčším problémom je plyn

Krajniak pripomenul, že 816 000 dôchodcov už dostalo v rámci tzv. očkovacieho bonusu vyše 238 miliónov eur. "To bolo covidové opatrenie, bola to mobilizácia ľudí, aby sa dali očkovať," oponoval Krajniakovi Richter.

Podľa Krajniaka bonus však dostali aj tí dôchodcovia, ktorí už boli dvakrát zaočkovaní a iba za to, aby si zobrali tretiu očkovaciu dávku, zobrali 300 eur.

Krajniak vysvetlil, že v návrhoch, ktoré rezort práce pripravil v rámci inflačnej pomoci, sa ráta s nízkopríjmovými občanmi v dôchodkovom veku.

Aj opozícia bude podľa neho mať možnosť zahlasovať za návrh, aby už na prelome júna a júla bol vyplatený predsunutý 13. dôchodok, ktorým sa najviac pomôže nízkopríjmovým.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minimálna hodnota stravných lístkov sa od mája zvýši na 4,5 eura Čítajte

"Neexistuje v EÚ krajina, v ktorej by sa podarilo to, čo sa podarilo nám, že sme zastropovali ceny elektrickej energie (pre domácnosti) na najbližšie tri roky. To isté robíme aj pri teple. Plyn je väčší problém, tam to budeme ešte musieť riešiť," povedal Krajniak.

Oznámil, že od 1. mája sa o 17,5 % zvyšuje hodnota gastrolístka. "Aby si to ľudia vedeli predstaviť, ročne je to plus 85 eur pre toho, komu zamestnávateľ prepláca minimálnu hodnotu gastrolístka. Pre toho, komu sa prepláca maximálna hodnota, to bude 115 eur, ktoré dostane navyše," uviedol šéf rezortu práce.

Richter ocenil niektoré vládne návrhy

Informoval zároveň, že vláda pripravuje novelu zákona o energetike, ktorá by mala riešiť tzv. energetickú chudobu. "Predstavujem si to tak, že by sme okopírovali českú definíciu, lebo v EÚ nie je definícia všade rovnaká. Energeticky chudobní by boli občania, ktorí platia viac ako 10 % z mesačného rodinného rozpočtu, s kritériom 1,5-násobku životného minima. Nemusí to byť tak, že takýmto ľuďom bude štát doplácať. Regulačný úrad pre nich stanoví špeciálnu tarifu tak, že budú platiť za energiu menej," vysvetlil Krajniak.

"Viaceré spomenuté vládne návrhy opatrení sú dobré. Napríklad zastropovanie ceny elektriny je síce dobré, ale je skôr do budúcnosti. Teraz je ten (cenový) dopad, teraz je tá gilotína, my potrebujeme teraz sanovať," zdôraznil potrebu akútnej pomoci Richter.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Krajniak ide natruc všetkým expertízam Čítajte

"Prečo ste neposunuli (do parlamentu návrh, pozn. TASR), že najnižší rast dôchodku musí byť minimálne 2 %, bez ohľadu na to, aká je valorizácia. Jednota dôchodcov (Slovenska) dáva jasné signály, čo potrebuje. Neviem prečo ste neprijali moje návrhy na zvýšenie dôchodkov aspoň o 3 %," zdôranil exminister práce.

Podľa Krajniaka by Slovensko aj Európa mali mať výraznejšie diverzifikované zdroje plynu, ale nie je možné okamžité "odstrihnutie sa" od ruského zdroja.

"Nikdy by nemala žiadna krajina dodávať pre Slovensko a pre Európu viac plynu, ako je povedzme polovica jeho spotreby," povedal Krajniak. Ruskú ropu a uhlie je podľa neho SR pripravená neodoberať.

Prerušenie dodávok plynu zo strany Ruska by podľa Richtera veľmi ovplyvnilo hospodárstvo SR. "V tejto téme sa koalícia aj opozícia zhodneme. Také uznesenie, ktoré v tejto veci prijal Európsky parlament, prijmú len rojkovia. Nehovoriac o tom, že rôzne krajiny EÚ majú v tejto otázke rôzne postoje," dodal Richter.