Elon Musk sa napokon nepridá k správnej rade Twitteru

Miliardár zostáva najväčším vlastníkom podielov Twitteru.

SAN FRANCISCO. Generálny riaditeľ výrobcu elektromobilov Tesla Elon Musk sa napokon nepridá k správnej rade firmy Twitter. Excentrický miliardár však zostáva najväčším vlastníkom podielov Twitteru.

Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete to oznámil výkonný riaditeľ Twitteru Parag Agrawal. Vyhlásenie pritom nasledovalo po sérii Muskových víkendových tweetov, v ktorých naznačoval možné zmeny v Twitteri, vrátane toho, že by sa sieť zbavila reklám. Takmer 90 % príjmov Twitteru v roku 2021 pritom pochádzalo z reklamy.

„Elonovo vymenovanie do rady malo nadobudnúť účinnosť 9.4., no Elon sa v to isté ráno vyjadril, že sa k rade nepridá,“ napísal Agrawal v ozname, ktorý pôvodne rozoslal zamestnancom Twitteru, a dodal, že si myslí, že „to tak bude najlepšie“. Vysvetlenie Muskovho rozhodnutia nezverejnil.

Musk pred časom kúpil 9,2-percentný podiel podiel v spoločnosti Twitter, ktorá prevádzkuje rovnomennú sociálnu a mikroblogovaciu sieť.