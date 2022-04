Maďarsko upraví kontrakt o ruskom plyne, aby zaň mohlo platiť v rubľoch

Platby za plyn v rubľoch žiada ruský prezident Putin.

BUDAPEŠŤ. Maďarsko plánuje upraviť svoj kontrakt o zemnom plyne s ruským plynárenským gigantom Gazprom, aby splnil požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina o platbách v rubľoch.

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó na tlačovej konferencii v pondelok oznámil, že firma CEE Energy, dcérska spoločnosť energetickej skupiny MVM, bude platiť ruskej Gazprombank v eurách a banka ich prekonvertuje na ruble a pošle poskytovateľovi plynu Gazprom Export.

Článok pokračuje pod video reklamou

Upravenie kontraktu podľa šéfa maďarskej diplomacie zabezpečilo energetické zásoby krajiny, pričom zostáva v súlade so sankčnou politikou Európskej únie.

Po tom, ako Európska únia uvalila sankcie na Rusko za jeho vojnu na Ukrajine, Putin vyslovil požiadavku, aby krajiny platili za ruský plyn v rubľoch, inak im vypnú dodávky.

Maďarsko volilo za väčšinu sankcií Európskej únie voči Rusku, no silno sa zastáva neblokovania dovozu ruských energií. Argumentuje tým, že by to poškodilo jeho hospodárstvo.

Vojna na Ukrajine