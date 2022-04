Muska pre jeho podiel v Twitteri zažalovali za porušenie zákona

Svojou stratégiou podľa žalobcu poškodil menej bohatých investorov.

SAN FRANCISCO. Elon Musk čelí žalobe pre kúpu podielu v spoločnosti Twitter, ktorá prevádzkuje rovnomennú sociálnu a mikroblogovaciu sieť.

Žaloba, ktorú na neho podal investor Marc Bain Rasella na federálnom súde v New Yorku, obviňuje excentrického miliardára z porušenia regulačnej lehoty na odhalenie, že nahromadil podiel vo výške najmenej 5 percent, pretože podľa nej počkal, až sa takmer zdvojnásobil na viac ako 9 percent. Táto stratégia podľa žalobcu poškodila menej bohatých investorov, ktorí predali akcie spoločnosti takmer dva týždne predtým, ako Musk priznal, že má veľký podiel.

Ako Elon Musk nakupoval akcie Twitteru

Podľa regulačných dokumentov Musk kúpil 31. januára viac ako 620-tisíc akcií za 36,83 amerických dolárov za kus a potom pokračoval v hromadení ďalších akcií takmer každý jeden obchodný deň až do 1. apríla.

K pondelku vlastnil 73,1 milióna akcií Twitteru, čo predstavuje podiel 9,1 percenta. Dovedna Musk na akcie Twitteru minul zhruba 2,6 miliardy dolárov (2,4 miliardy eur).

Podľa žaloby Muskov podiel dosiahol hranicu 5 percent do 14. marca, čiže podľa zákona mal svoje vlastníctvo zverejniť do 24. marca. On tak však urobil až 4. apríla.

Odhalenie Muskovho podielu spôsobilo, že akcie Twitteru v ten deň do konca obchodovania vzrástli o 27 percent v porovnaní s 1. aprílom na takmer 50 dolárov. Investori, ktorí predali akcie pred Muskovým oneskoreným zverejnením, tak prišli o možnosť dosiahnuť značné zisky, uvádza sa v žalobe.

Musk medzitým mohol pokračovať v nákupe akcií, ktoré sa obchodovali za ceny od 37,69 do 40,96 dolárov.

Proces môže trvať aj vyše roka

Žaloba žiada o kvalifikáciu ako skupinová žaloba, aby zastupovala akcionárov Twitteru, ktorí predali akcie medzi 24. marcom a 4. aprílom.

Tento proces by mohol trvať rok aj viac.