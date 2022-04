Európske mýto má na Slovensku začať fungovať v septembri

Ministerstvo dopravy a diaľničiari rokujú s tromi poskytovateľmi tejto služby.

BRATISLAVA. Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) by mala na Slovensku začať fungovať v septembri tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aktuálne rokujú s tromi poskytovateľmi tejto služby.

Zavedenie medzinárodného mýta umožní, že od začiatku budúceho roka bude plynule pokračovať výber mýta aj po tom, čo koncom aktuálneho roka uplynie zmluva so súčasným prevádzkovateľom národného mýtneho systému, so spoločnosťou SkyToll.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco to potvrdili v stredu na stretnutí s médiami.

Nový domáci mýtny systém po dokončení verejného obstarávania na jeho vybudovanie a poskytovanie mýtnych služieb, ako aj kontrolný systém by mal byť efektívnejší a lacnejší. Náklady na prevádzku mýtneho systému pri ročných výnosoch 230 miliónov eur bez DPH by sa mali znížiť z terajších 85 miliónov eur, resp. 37 percent, zhruba na 25,5 miliónov eur, teda na 11 percent. Čisté výnosy z výberu mýta by sa tak mali zvýšiť zo 63 na 89 percent.