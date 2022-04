Zbavíme sa závislosti od ruského plynu do roku 2026? (diskusia)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/goIngQfGMHs

Dlhé roky sme si mysleli, že transformácia našej energetiky bude environmentálna a klimatická nevyhnutnosť. Ruská invázia na Ukrajinu však mnohé zmenila.

Dnes sa zdá, že masívne zníženie našej závislosti na dovozoch energetických surovín z Ruska a odstránenie našej závislosti na rope a plyne bude nevyhnutnosť nielen environmentálna, ale aj politická, ekonomická a v neposlednom rade bezpečnostná.

Najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, platforma Budovy pre budúcnosť, vyzvala v tejto súvislosti predsedu vlády Eduarda Hegera, aby Vláda SR urýchlene začala pracovať na dvoch akčných plánoch – „Pripravení na zimu“, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022, a „Nezávislí na ruskom plyne“, ktorý by riešil dlhodobé ukončenie našej závislosti na ruskom plyne do konca roka 2026.

Bude vláda reagovať? Aké možnosti vlastne máme, čo sa týka znižovania, alebo úplného odstránenia našej závislosti na ruskom plyne? Čo je náš plán na zaistenie zdravia a bezpečnosti pre občanov, zelenú transformáciu ekonomiky, či novú trvalo udržateľnú energetiku?

Do diskusie prijali pozvanie:

Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy, Úrad vlády SR

predseda Správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť Henrich Krejčí, člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel

člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel Ivan Mikloš, ekonóm, bývalý minister privatizácie, podpredseda vlády pre ekonomiku a podpredseda vlády a minister financií

ekonóm, bývalý minister privatizácie, podpredseda vlády pre ekonomiku a podpredseda vlády a minister financií Moderátor: Peter Vavro, riaditeľ obsahu a podpory predaja Divízia magazínov Petit Press

