Inflácia zasahuje najmä chudobných a vláda ich situáciu nerieši dosť rýchlo

Na máločo ľudia, a to platí celosvetovo, reagujú tak citlivo ako na zvyšovanie cien, ktoré im uberá z majetku, úspor a životnej úrovne. V časoch zdražovania, aké máme dnes, sa tak témy chytajú aj takí, ktorí cítia potenciál ľahko získaných politických bodov.

Čo je ale najdôležitejšie, je postarať sa o najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Tých sú na Slovensku státisíce.

Ako sa k vysokej inflácii stavia naša vláda? Vyberá sa správnym smerom a ako je možné, že ešte neprijala zásadné opatrenia na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú?

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s Martinom Vančom.

Premiér Eduard Heger varuje pred opatreniami, ktoré by spustili inflačnú špirálu. Debata o inflácii je podľa neho plná emócií, za čo kritizuje „extrémistickú parlamentnú opozíciu“. Vlády dnes majú podľa Hegera dve úlohy. Tou prvou je krotiť sa vo výdavkoch, keďže pumpovanie peňazí do ekonomiky ceny zvyšuje, a po druhé je podľa neho potrebné zamerať sa na občanov a rodiny, ktoré sú rastom cien najviac ohrozené . K opakovanej, systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou vyzvala tento týždeň aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry podal obžalobu v daňovej kauze exprezidenta Andreja Kisku. Týka sa neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG vo výške viac ako 155-tisíc eur. Prípad sa týka Kiskovej prezidentskej kampane. Daniari výdavky v nákladoch firmy neuznali a KTAG vyrubili doplatenie dane vo výške 14 600 eur. Firma daň doplatila v októbri 2014 a v novembri 2016 uhradila aj dodatočne vyrubenú daň z príjmov za rok 2014. Kiskov obhajca Peter Kubina podanie obžaloby víta. Tvrdí, že po siedmich rokoch vyšetrovania a "zneužívania polície mafiou, ktorú riadil Smer-SD", sa prípad dostane do rúk spravodlivosti.

Elon Musk čelí žalobe pre kúpu podielu v spoločnosti Twitter. Žaloba, ktorú na neho podali bývalí akcionári, obviňuje Muska z porušenia lehoty na oznámenie kúpy podielu. Miliardár akcie Twitteru nakupoval od januára a hranicu piatich percent dosiahol 14. marca, čo mal federálnej agentúre oznámiť podľa zákona do desiatich dní a teda 24. marca. Musk ale informáciu zverejnil až 4. apríla, kedy jeho podiel dosiahol viac ako 9 percent. Po tomto ozname akcie automaticky stúpli nahor. Podľa žaloby si tak Musk zabezpečil lacnejší nákup ďalších akcií, čo poškodilo menej bohatých investorov, ktorí predali akcie spoločnosti takmer dva týždne predtým, ako Musk priznal, že veľký podiel vlastní.

Nemecku v prípade náhleho prerušenia dodávok ruského plynu v polovici apríla hrozí prepad do recesie. Najväčšiu európsku ekonomiku pred tým varuje skupina popredných nemeckých ekonomických inštitútov. Tie znížili svoju prognózu rastu nemeckého hospodárstva v tomto roku. Podľa ich najnovšej predpovede sa hrubý domáci produkt Nemecka tento rok zvýši len o 2,7 percenta namiesto o 4,8 percenta, ktoré predpokladali vlani v auguste. Nemecko je od plynu z Ruska zavislé, keďže te sa na celkových dodávkach komodity podieľa približne 40 percentami. Vláda pracuje na znížení tejto závislosti, ale tvrdí, že potrebuje čas, a proti okamžitému zastaveniu dodávok sa stavia. Inštitúty v stredu zároveň varovali politikov, aby boli opatrní pri plánovaní balíčkov pomoci, nech ich opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií na domácnosti a firmy, ešte viac nezvýšia infláciu. Najnovšie očakávajú priemernú mieru inflácie v tomto roku na úrovni 6,1 percenta, čo bude najviac za 40 rokov.

Taliansko bude od roku 2023 z Alžírska odoberať dodatočných 9 miliárd kubických metrov plynu. Vyplýva to z dohody, ktorú podpísal taliansky koncern Eni s alžírskym partnerom Sonatrach. Taliansko začne s okamžitou platnosťou z Alžírska odoberať dodatočný plyn v objeme 3 miliárd m3, uviedol taliansky minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani. Plyn sa bude prepravovať cez plynovod Transmed. Taliansky premiér Mario Draghi v nasledujúcich týždňoch navštívi aj Kongo, Angolu a Mozambik, aby podpísal ďalšie dohody o dodávkach, ktoré majú nahradiť energie z Ruska. (TASR)



Prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine výrazne zvýšil tržby ubytovacích zariadení na východe Slovenska. V prvých týždňoch po vypuknutí konfliktu zaznamenali podniky vysoké rasty tržieb v hraničných okresoch Snina, Michalovce, Trebišov, ale aj v tranzitných okresoch ako Humenné, či Košice. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky. Podľa analytikov sa tak mohli v spomínaných okresoch dodatočne zvýšiť celkové príjmy v ubytovaní a pohostinstve o 2 milióny eur. (TASR)

Palivo pre českú jadrovú elektráreň Temelín budú dodávať americká spoločnosť Westighouse a francúzska firma Framatome. Obe uspeli vo výberovom konaní na dodávateľa jadrových palivových súborov na zhruba 15 rokov od roku 2024. Hodnota kontraktu je v miliardách českých korún. Informovala o tom energetická skupina ČEZ. Vo výberovom konaní, ktoré sa začalo v apríli 2020, sa zúčastnili traja uchádzači, Framatome, Westinghouse a ruská spoločnosť TVEL. Z dôvodu diverzifikácie skupina ČEZ vybrala dvoch dodávateľov. Spoločnosť Westinghouse, ktorá má výrobný závod vo Švédsku, už palivové súbory pre elektráreň Temelín po jej naštartovaní desať rokov dodávala. Firma Framatome je jediným výrobcom jadrového paliva so sídlom v Európskej únii a dodáva ho do väčšiny západoeurópskych jadrových elektrární. Temelín pokrýva zhruba 20 percent ročnej spotreby elektriny v Česku.

Po informovaní o realitnom projekte Noemis v Stupave, kde developer jednostranne vypovedá zmluvy klientom pre zdražovanie, sa objavili aj ďalšie obdobné prípady. Jedným z nich je aj projekt Greenresidence v Rovinke neďaleko Bratislavy, ktorý pripravuje skupina Benalex. Developer pred dokončením domov posiela klientom nové podmienky, ktoré počítajú s ich výrazným zdražením. Viac si o prípade prečítate v článku kolegu Tomáša Vašutu na index.sme.sk.

Srí Lanka vyzvala svojich občanov žijúcich v zahraničí, aby jej poslali peniaze na potraviny a pohonné hmoty. Vyhlásila to v stredu po tom, čo pozastavila splácanie zahraničného dlhu vo výške 51 miliárd dolárov, aby sa tak vyhla tvrdému štátnemu bankrotu. Tento juhoázijský ostrovný štát zastihla najväčšia hospodárska kríza od roku 1948. Sužuje ho bezprecedentný nedostatok potravín a pohonných látok, rekordná inflácia a ochromujúce výpadky elektriny. Guvernér centrálnej banky Nandalál Vírasimha uviedol, že krajina potrebuje pomoc od Srílančanov žijúcich v zahraničí. Vyzval ich, aby poslali domov peniaze v zahraničných menách. Medzičasom založil bankový účet pre dary zo Spojených štátov, Británie a Nemecka. Vysťahovalcom prisľúbil, že peniaze budú použité tam, kde ich najviac treba – teda na potraviny, palivo a lieky. Výzva guvernéra centrálnej banky sa medzi zahraničnými Srílančanmi nestretla s veľkým pochopením. Tí vláde nedôverujú a upozorňujú, že to môže skončiť ako s pomocou po vlne cunami v roku 2004. Podľa AFP vtedy krajina dostala na pomoc preživším štedré finančné príspevky, no tie skončili vo vreckách politikov vrátane súčasného premiéra Mahindu Radžapaksu, ktorý musel peniaze vrátiť zo svojho súkromného účtu.

