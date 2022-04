Hypotéky idú hore. Majú banky strop?

V Česku už lacné hypotéky nie sú.

Banky hlásia nápor záujmu ľudí o hypotéky a takisto pristupujú k zvyšovaniu úrokových sadzieb.

Predlžuje sa aj čas vybavenia celej žiadosti a podľa informácií televízie Markíza napríklad ČSOB banka pozastavila refinancovanie hypoték, aby vedela spracovať žiadosti nových klientov.

Vyzerá to trochu na pomaly sa rozbiehajúcu hystériu, v ktorej za kratší koniec ťahajú spotrebitelia.

Ako na tom trh s hypotékami aktuálne je, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta Mateja Dobiša, výkonného riaditeľa porovnávacieho portálu Finančný kompas.

Správy z ekonomiky

Vláda po týždňoch čakania predstavila opatrenia, ktorými chce ľuďom pomôcť so zdražovaním. Prvé finančné injekcie by sa k nim mali dostať v júli. Kombinácia jednorazových a systémových riešení vyjde štátnu pokladnicu v tomto roku na 260 miliónov eur, o rok neskôr počíta vláda s výdavkami vyše jednej miliardy eur. Podľa koaličných lídrov sa výdavky na opatrenia vykryjú úsporami pri riadení štátu, ale aj vyššími daňami pre zhruba stovku firiem, ktoré podľa ministra financií Igora Matoviča napriek koronakíze zažívajú ekonomicky úspešné obdobie. Príspevok vo výške sto eur dostanú domácnosti v hmotnej núdzi, rodiny s nezaopatrenými deťmi, seniori nad 59 rokov či opatrovatelia a opatrovateľky.

Na Slovensku sa zamestnalo už viac ako 4400 utečencov z Ukrajiny, z ktorých až

85 percent sú ženy. Tie si na Slovensku nachádzajú uplatnenie nielen v službách, ale aj vo výrobe. Vyplýva to z aktuálneho monitoru analytikov Inštitútu finančnej politiky. Čo sa týka pozícií vo výrobe, Ukrajinky si podľa analytikov nachádzajú prácu ako montážne robotníčky a operátorky strojov a výrobných zariadení. V školstve si zatiaľ našlo zamestnanie 43 ľudí a v zdravotníctve len 23. Najviac zamestnaní nachádzajú vo väčších mestách ako Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra či Košice. (TASR)

Streamovacia služba Netflix vôbec prvýkrát vo svojej histórii od roku 2011 zaznamenala pokles počtu predplatiteľov. V prvom štvrťroku tohto roka klesol ich počet o 200-tisíc. Keďže ich má stále viac ako 221 miliónov, nejde o veľkú tragédiu. Avšak po oznámení finančných výsledkov nasledoval drvivý prepad akcií, ktoré po zatvorení burzy v utorok odpísali 25 percent a po jej otvorení ďalších desať. Od novembra minulého roka tak Netflix zažíva strmý pád. Z úrovní blízko 700 dolárov sa cena akcií zviezla až na 226 dolárov, čo je prepad o viac ako 65 percent.

Rusi si v marci vybrali z bánk peniaze v zahraničných menách v celkovej hodnote takmer 10 miliárd USD. Reagovali tak na sankcie západných štátov voči Ruskej federácii za vojnu na Ukrajine. Alexander Danilov z ruskej centrálnej banky povedal, že išlo o zvlášť ťažký kvartál a situácia bola v momentoch veľmi znepokojujúca, no napokon sa podľa neho stabilizovala. Vlaňajšie zotavenie ekonomiky, ktoré nasledovalo po pandemickom roku 2020, viedlo k zisku ruských bánk na rekordných 2,4 bilióna rubľov. Dôsledky vojny na Ukrajine však šance ruského bankového sektora na zopakovanie takéhoto výsledku znižujú prakticky na nulu. (TASR)

Kryptoaktíva pre obyvateľov Slovenska už nie sú veľkou neznámou. Napriek tomu sú relatívne opatrní. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala Národná banka Slovenska v spolupráci s agentúrou Focus. Výraz "digitálne euro" podľa prieskumu už počulo 32 percent respondentov. Necelá polovica oslovených zároveň nemá žiadne konkrétne obavy vo vzťahu k digitálnemu euru. Tretina sa obáva zániku hotovosti, menšia časť zasa nedostatočnej ochrany súkromia. Kryptoaktíva podľa prieskumu vlastní 5,8 percenta respondentov a ďalších 3,1 percenta ich vlastnilo v minulosti. Celkovo má praktickú skúsenosť s kryptoaktívami 8,9 percenta dospelej populácie. Na základe výsledkov prieskumu NBS sa však dá predpokladať, že počet vlastníkov kryptoaktív bude aj do budúcna rásť, keďže 13,7 percenta respondentov, ktorí majú o kryptoaktívach aspoň základné vedomosti, ich plánuje v budúcnosti nakupovať a ďalších 29 percent to zvažuje. (TASR)

Podcasty denníka SME

