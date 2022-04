Jan Hlavsa z Fondee: Aj s infláciou sa dá bojovať

Ako poraziť infláciu investovaním?

Jednoducho povedané, inflácia predstavuje nárast cien prakticky všetkého naokolo s postupným poklesom hodnoty našich peňazí. Pre lepšie pochopenie sa pritom nemusíme obzerať príliš ďaleko do histórie, stačí sa pozrieť na medzimesačný nárast cien. Nie je žiadnym tajomstvom, že tempo medzimesačného rastu cien sa po februárovom spomalení v marci opäť zdynamizovalo, a ceny vzrástli o 1,7 percenta. Faktom teda je, že tempo medziročnej miery inflácie na Slovensku v marci zrýchlilo na 10,4 percenta z februárových deväť percent a inflácia tak po 22 rokoch prekonala desaťpercentnú hranicu.

Ako sa počíta inflácia?

“ Aj kvôli neustále rastúcej inflácii je dôležité zabezpečiť, aby ste boli finančne disciplinovaní, nielen čo sa týka vašich výdavkov, ale aj úspor a investícií. „ Jan Hlavsa, CEO investičnej platformy Fondee

V eurozóne sa inflácia spotrebiteľských cien meria „harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien“ (Harmonised Index of Consumer Prices), ktorý označujeme „HICP“. „Harmonizovaný“ preto, pretože všetky krajiny Európskej únie používajú pri výpočte rovnakú metodiku, vďaka čomu sa údaje za jednotlivé krajiny dajú navzájom porovnávať.

„Aj kvôli neustále rastúcej inflácii je dôležité zabezpečiť, aby ste boli finančne disciplinovaní, nielen čo sa týka vašich výdavkov, ale aj úspor a investícií. Pamätajte, že aj keď váš plat stúpa s infláciou, tá stále rastie oveľa rýchlejším tempom, než váš príjem. Navyše, nie všetky platy rastú spolu s infláciou. Pri súčasnom raste cien to teda môže predstavovať značné riziko pre nejednu domácnosť,“ vysvetľuje Jan Hlavsa, CEO o Co-founder investičnej platformy Fondee.

Ako poraziť infláciu?

„S menou viazanou na klesajúcu hodnotu a zvyšujúce sa životné náklady je boj s infláciou jediný spôsob, ako zabezpečiť, že nielen zaplatíte svoje účty, ale aj budujete svoje bohatstvo do budúcna. Môžete to urobiť tak, že svoje peniaze zhodnotíte investovaním. Aj keď sa to môže zdať mnohým zrejmé, tak kvôli množstvu investičných možností, ktoré má dnes každý k dispozícii, nemusí byť výber správnej investičnej stratégie vôbec jednoduchý,“ pokračuje Hlavsa.

Ideálne nástroje na porazenie inflácie

„Veľmi často sa šetrenie považuje za dostačujúce. Odložíte si peniaze bokom na „horšie časy“, a v prípade potreby s nimi viete kedykoľvek disponovať. Už málokto však hľadí na fakt, že peniaze odložené na bežných účtoch sú požierané infláciou a z dlhodobého hľadiska tak ide o veľmi zlú stratégiu. Investovanie vám však pomôže posunúť vaše úspory o niečo ďalej a urobiť z nich aktívum, ktoré časom rastie na hodnote. To sa však deje len vtedy, keď sa investuje správne. Vo Fondee sa zameriavame predovšetkým na mladých investorov, ktorí nemajú záujem o banky či finančných poradcov, a zároveň chcú svoje úspory zhodnotiť čo najefektívnejšie, s čo najmenšími poplatkami,“ vysvetľuje Hlavsa.

„Aj dnes, kedy by každý chcel zázraky na počkanie, odporúčame našim klientom investovať dlhodobo. Nie len že tým minimalizujete riziká, ale si vďaka svojej disciplíne zabezpečíte lepšiu budúcnosť,“ uzatvára.

Ak investujete do nástrojov, ktoré vám ponúkajú úrokovú sadzbu, ktorá je nižšia ako miera inflácie, vaša investícia stále zlyhá v pretekoch s infláciou. Prípadne, ak dosiahnete vyššiu návratnosť svojich úspor prostredníctvom správnych investičných nástrojov, budete môcť držať krok s mierou inflácie a po zaplatení účtov budete mať peniaze navyše.

Aké ďalšie kroky môžeme v boji proti inflácii podniknúť

1. Požiadajte o zvýšenie platu

„Kvôli nízkej nezamestnanosti je moc vo vašich rukách a z hľadiska vyjednávania ste takpovediac „na koni“. Ak teda dnes inflácia predstavuje viac ako 10%, tak pri zachovaní vašej aktuálnej mzdy si kúpite o 10% menej, než tomu bolo pred rokom. Mnohí zamestnávatelia už kvôli aktuálnej inflácii poskytli kroky zohľadňujúce plošný rast miezd ich zamestnancov, preto s vyjednávaním nečakajte a podniknite potrebné kroky čím skôr aj vy,“ komentuje Hlavsa.

2. Zvážte svoje výdavky

„Nie všetky rastúce ceny tovarov a služieb sa musia nutne týkať aj vás. Zistite, ktoré položky vašej peňaženke najviac ubližujú a skúste nájsť alternatívy, prípadne nájsť spôsob, ako znížiť spotrebu. Hovoriť môžeme napríklad o „obyčajnom“ znížení kúrenia v byte, ktoré vám výrazne zníži účty za plyn, či obmedzení používania osobného vozidla, kedy zas ušetríte na pohonných látkach.“

3. Nenechajte vaše úspory ležať na bežnom účte

„Zistite, koľko peňazí musíte mať na svojom bežnom účte, respektíve koľko z týchto úspor by ste radšej mohli vyhradiť na investovanie. Mnoho ľudí sa obáva toho, že stratí moc nad svojimi peniazmi a nebude môcť si ich na určitý obmedzený čas vybrať. To však vôbec nie je pravda. Našim klientom vo Fondee sú ich peniaze dostupné väčšinou už do 48 hodín po tom, čo požiadajú ich o zaslanie na ich bežný účet. Ak teda chcete nechať niekde ležať vaše peniaze, urobte to na mieste, kde sa dlhodobo zhodnocujú, a kde sú navyše vo väčšom bezpečí, než dnes v banke.“

4. Krátkodobé vs. dlhodobé investície

„Identifikujte investovateľné peniaze a rozdeľte ich do dvoch skupín: krátkodobé investície (1-3 roky) a dlhodobé investície (5 rokov a viac). Pri krátkodobých investíciách sa môžeme pozrieť na sporiace účty či termínované vklady. Napriek tomu, že niektoré banky už zvýšili svoje úroky, stále ani zďaleka nepokryjú infláciu. Stále však ide o lepšiu stratégiu, ako nechať peniaze len tak stáť, bez akéhokoľvek zhodnotenia. Úplne iný prípad sú dlhodobé investície. Hovoriť môžeme o zlate, krypte, ale aj nehnuteľnostiach, či akciách a dlhopisoch. Skvelým príkladom dlhodobého a navyše vyvážaného investovania je Fondee.“

Ako vám pomôže Fondee?

Fondee funguje ako online služba na jednoduché investovanie do akcií a dlhopisov. „Našou hlavnou misiou je pritom zmeniť spôsob, akým ľudia uvažujú o zhodnocovaní peňazí – aj náš nedávny prieskum nám potvrdil, že v otázke investícií majú čo doháňať,“ vysvetľuje Jan Hlavsa.

Väčšina Slovákov investíciám nerozumie a úspory posiela buď na konzervatívne sporiace účty, alebo naopak do pomerne riskantných produktov na trhu, akými sú napríklad kryptomeny. „Veľmi často platia poplatky tam, kde to absolútne netreba, a to len preto, že im chýbajú základné znalosti,“ dopĺňa.

Vďaka Fondee tak chcú ľuďom ponúknuť o niečo iný spôsob, ako zhodnotiť svoje úspory, a to bez toho, aby potrebovali mať po ruke investičného poradcu alebo banku. Jednou z hlavných výhod služby je, že všetko prebieha online. Od registrácie, cez vyplnenie investičného dotazníka, výberu jedného zo siedmich portfólií, až po samotný podpis zmluvy. Celý proces netrvá ani len 10 minút. Keď potom klient po zainvestovaní pošle ďalšie peniaze, Fondee ich vloží do rovnakého portfólia. Tie sa raz za mesiac rebalansujú tak, aby sa vrátili do pôvodného modelu.

Základné piliere, na ktorých vzniklo Fondee boli od samého začiatku jasné, a nezmenili sa dodnes. Cieľom služby je byť čo najviac transparentná, jednoduchá a v neposlednom rade dostupná, aby tak mohol investovať skutočne každý, a investovanie sa tak stalo „novým normálom“. V porovnaní s konkurenciou či bankami si Fondee zachováva najnižšie poplatky, čo v praxi znamená, že klienti ročne zaplatia 0,9 percenta ročne z objemu peňazí, ktoré sa účtuje na mesačnej báze. K tomu sú pripočítané poplatky v samotných ETF, z ktorých sú zložené investičné portfólia, na úrovni 0,15 percenta ročne.

Vstupné ani výstupné poplatky si Fondee neúčtuje. Minimálny vklad je 40 eur, a tak sa vďaka pomerne nízkemu vkladu investovanie stáva dostupné naozaj pre každého.

Ak ste sa teda rozhodli pre porazenie inflácie prostredníctvom dlhodobých investičných stratégií, Fondee môže byť pre vás tou správnou voľbou. Viac informácií nájdete na www.fondee.sk.

