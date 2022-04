Dobré ráno: Musk kupuje Twitter, sám ho často trolluje

Elon Musk kupuje Twitter za takmer 44 miliárd dolárov.

Elon Musk je jedným z najúspešnejších používateľov Twittera. Doteraz ho využíval tak trochu ako troll, a trollovať začal spoločnosť Twitter aj tak, že tajne odkúpil 10 percent ich akcií.

Teraz to vyzerá, že kúpi sociálnu sieť rovno celú. Zmeniť ju chce na nepoznanie - sľubuje úplnú slobodu slova, a vrátiť by sa na Twitter tým pádom mohol aj Donald Trump.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s moderátorom podcastu Klik a zástupcom šéfredaktorky Ondrejom Podstupkom.

Zdroj zvukov: NBC News

