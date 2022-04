Slovensko bez ruského plynu vydrží do jesene, tvrdí Sulík. Aké máme možnosti?

V rubľoch sa zatiaľ platiť nechystáme, budeme postupovať koordinovane ako celá EÚ.

Ruský plynárenský gigant Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Jeho zámienkou bolo, že tamojšie plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch.

Do Poľska prestal plyn prúdiť plynovodom Jamal, ktorý ide cez Poľsko do Nemecka, v utorok večer, do Bulharska v stredu ráno.

Podobný osud možno čaká aj Slovensko. Odpojenie od plynu mu zrejme hrozí okolo 20. mája, keď má Gazpromu zaplatiť ďalšiu faktúru za dodávku plynu.

"Situácia je napätá, ale pre Slovensko nie dramatická. Rezort hospodárstva situáciu a dodávky plynu monitoruje," tvrdí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Čím sa líši Slovensko od Poľska

Poľsko presadzuje čo najrýchlejší odchod od dodávok ruských surovín, aby Európania nepomáhali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi financovať vojnu na Ukrajine.

Poľsko je však v otázke plynu v lepšej východiskovej situácii ako Slovensko, a to z niekoľkých dôvodov.