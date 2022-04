Na dlhodobé fungovanie tímu vplývajú aj osobnostné črty zamestnancov

V dynamicky vyvíjajúcom sa IT odvetví, je vzdelávanie mimoriadne dôležité.

Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions (DT ITSO SK) vie, aké podstatné je zamestnancov motivovať a viesť k vzdelávaniu, ktoré im prináša nielen kariérny postup, ale aj osobnostný rast. O možnostiach vzdelávania, benefitoch, nových spôsoboch náborových procesov či voľných pracovných pozíciách v DT ITSO SK nám porozprávala Martina Schusterová, ktorá v spoločnosti pracuje na pozícii Head of Education and development center.

Aké sú kritériá pri výbere zamestnancov?

Značka DT ITSO SK má definované portfólio, do ktorého patria súčasné aj budúce požiadavky na zručnosti a kompetencie našich existujúcich, ale aj budúcich zamestnancov. Pre nás je dôležité, aby záujemca ovládal jazyk - anglický, nemecký, alebo ideálne oba, to záleží od konkrétneho projektu. Nevyhnutnou výbavou sú konkrétne mäkké a tvrdé zručnosti (pozn red. - softskills, hardskills), v závislosti od typu pozície. Nielen pandémia u nás zmenila aj skutočnosť, že výber zamestnancov sa vďaka remote a hybridnému modelu práce orientuje na celé Slovensko.

Zmenila sa forma výberu zamestnancov?

Aj keď sme si mnoho vecí na začiatku pandémie nevedeli predstaviť online, dnes je už všetko možné, stačí mať pripojenie na internet. Pohovory prebiehajú aj online formou, v závislosti od situácie a lokácie kandidáta. V niektorých prípadoch pri prvom kontakte so záujemcom využívame aj moderné technológie – máme implementovanú platformu HIRE Vue, ktorá dokáže prostredníctvom umelej inteligencie podporiť náborový proces.

Viete nám bližšie opísať technológiu HIRE Vue?

Prostredníctvom tejto aplikácie je možné uskutočniť pohovor na diaľku bez účasti recruitera. Kandidát dostáva otázky, na ktoré odpovedá, má možnosť nahrať krátke video o sebe. Záujemca o prácu prostredníctvom technológie prechádza aj rôznymi testami a úlohami. Umelá inteligencia následne vytvorí sumár schopností a vyhodnotí, či sa uchádzač na danú pozíciu hodí. Na základe výsledku sa s kandidátom spájame osobne.

Sú dôležité aj osobnosť a ľudská stránka kandidáta?

DT ITSO SK potrebuje správnych ľudí na správnom mieste. Samozrejme, kritéria sú odlišné a závisia priamo od konkrétnej pozície. Z pohľadu dlhodobého fungovania tímu a toho, ako ľudia medzi sebou interagujú a či vyznávajú rovnaké hodnoty, je dôležité pri výbere budúceho zamestnanca zohľadňovať aj jeho osobnostné črty. Práve tie dokážu tím posunúť vpred. Tímová spolupráca, budovanie tímového ducha, podpora ľudí a výmena skúseností, sú pre nás veľmi dôležité, a preto sú zohľadnené aj pri výbere kandidátov.

Ponúkate momentálne voľné pracovné pozície?

Kvalifikovaných odborníkov nikdy nie je dostatok, najmä v IT segmente. Aktuálne z technologických oblastí hľadáme predovšetkým softvér developerov (junior, medior, senior), DevOps inžinierov, Cloud architektov alebo Cloud inžinierov. DT ITSO SK sa však transformuje na agilnú značku, čo nás vedie k zavádzaniu týchto prvkov aj do pracovného systému. Je preto zvýšený dopyt po odborníkoch v agilných metódach, ako sú agilný coach alebo scrum master.

Aké benefity poskytuje značka DT ITSO SK svojim zamestnancom?

Najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou spoločnosti sú naši ľudia –ambiciózni, dynamickí, vzdelaní a spoľahliví. Naši zamestnanci sú kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu a finančného úspechu spoločnosti. Atraktívne a rozsiahle portfólio zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zaručuje trvalú motiváciu zamestnancov, a teda aj lepšiu kvalitu života, podporuje fyzickú a psychickú pohodu a prispieva k pozitívnemu pracovnému prostrediu. To všetko s cieľom poskytnutia väčšej voľnosti pri zosúladení práce, kariérneho rastu, súkromného života i individuálneho životného štýlu.

Sme radi, keď vidíme, ako naši zamestnanci využívajú svoj čas na maximum, preto ponúkame teleprácu v zmysle Zákonníka práce, flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca, prácu z domu, prácu na diaľku, prácu na čiastočný úväzok alebo dlhodobé voľno. Individuálne časové plánovanie, samozrejme, závisí od viacerých faktorov. Zamestnanci majú možnosť získať voľné dni nad rámec zákonnej dovolenky.

Záleží nám na fyzickej a psychickej pohode zamestnancov. Preto našim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom ponúkame Work-Life Coaching program, kde odborne vyškolení externí konzultanti a kouči poskytujú konzultácie na psychologické, obchodné, právne, finančné a iné témy. Služba je bezplatná, dôverná a zahŕňa 24/7 linku krízovej podpory. Okrem toho organizujeme aj iné aktivity zamerané na zdravie, akými sú prednášky, darovanie krvi, merania, masáže, cvičenia, požičiavania bicyklov, kolobežiek, účasť na bežeckých pretekoch, vstup do športového areálu a mnohé ďalšie.

Finančný bonus Cafeteria môžu zamestnanci ľubovoľne použiť na podporu zdravia, voľný čas, cestovanie a vzdelávanie.

Je vzdelávanie súčasťou benefitov?

Aj keď sa to často uvádza, myslím že v IT sektore by malo byť vzdelávanie súčasťou práce a pracovného života každého zamestnanca. Pre DT ITSO SK je dôležité, aby sa zamestnanci chceli sami posúvať a aby chceli rásť – či už kariérne alebo osobnostne. My im vieme dať motiváciu a spôsob. Všetkým zamestnancom poskytujeme našu platformu Percipio. Ide v podstate o bohatú databázu kurzov - aj

z renomovaných svetových univerzít. K dispozícii sú online školenia, rôzne videá, cvičenia a študijné materiály. Z tejto databázy si môže záujemca vybrať opäť buď soft alebo hardskillové kurzy, z ktorých vie získať aj certifikát.

Aké možnosti vzdelávania ešte poskytujete?

Našim zamestnancom taktiež ponúkame a organizujeme IT školenia, umožňujeme sa im certifikovať a poskytujeme jazykové kurzy, metodologické, softové, líderské či orientované na biznis. Výborne sa nám osvedčila interná forma vzdelávania, keď naši zamestnanci školia svojich kolegov. Pre lídrov sme nadizajnovali cielený ročný rozvojový a koučingový program. Sme veľmi radi, že naši zamestnanci chápu potrebu vzdelávania sa. Minulý rok sme totiž zaznamenali cez 8-tisíc tréningových požiadaviek a naši zamestnanci strávili na školeniach priemerne 5 pracovných dní.

Prihliadnuc na aktuálne potreby firmy sme vytvorili koncept vzdelávania - tzv. skillshifter, ktorý pomôže zamestnancovi realizovať sa a kariérne rásť nielen vertikálne, ale predovšetkým horizontálne. Ide o internú akadémiu, ktorá vie zamestnanca posunúť aj do úplne iného technického klastra alebo aj inej oblasti. Zamestnanec tak nerastie len v danom tíme, ale môže vyrásť a prejsť si oddeleniami v rámci spoločnosti. Program je, čo sa obsahu týka, vytvorený z rôznych typov školení, kde zase využívame externé alebo interné kurzy či online platformy a zamestnanec má definovaný balíček kurzov, ktoré má absolvovať v danom čase. Nie je to len o teoretickej časti, ale aj o praktických aktivitách. V závere programu je zamestnanec pozvaný na pohovor a začína kariéru v novom tíme, s novou technológiou, na novom projekte.

Spomínali ste hybridný model práce, môžete nám prezradiť viac?

V centre nášho záujmu pri tvorbe konceptu hybridného modelu stojí zamestnanec. Časť zamestnancov bude pracovať z domu a časť z kancelárií, ktoré sme pre tento model špeciálne upravili. To, odkiaľ budú pracovať, závisí od aktivít, ktoré budú mať naplánované. V prípade kreatívnej, administratívnej či samostatnej práce je lepšie pracovať z domu, no pri spúšťaní nového projektu alebo skupinovej tvorivej práce je preferovaný office v priestoroch tomu prispôsobených.

Aký najväčší benefit vidíte v hybridnom systéme práce?

Hybridný model poskytuje viacero pozitív, najdôležitejším je určite flexibilita. Tento model poskytne zamestnancom možnosť byť pánom svojho pracovného času. Sám zamestnanec si určí čo, kde, kedy a ako bude vykonávať z domu a čo z kancelárie.

