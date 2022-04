Inflácia v eurozóne sa blíži k svojmu vrcholu, tvrdí Európska centrálna banka

Inflácia v eurozóne dosiahla v marci 7,4 percenta, čo je nové historické maximum .

FRANKFURT NAD MOHANOM. Prudký rast spotrebiteľských cien v eurozóne, ktorý ešte podporila ruská invázia na Ukrajinu, je už "veľmi blízko" k tomu, aby dosiahol vrchol, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos.

Inflácia v eurozóne dosiahla v marci 7,4 %, čo je nové historické maximum a výrazne nad 2-percentným cieľom Európskej centrálnej banky.

"Podľa môjho názoru sme veľmi blízko vrcholu a uvidíme, že v druhej polovici roka začne inflácia klesať," povedal de Guindos pred výborom Európskeho parlamentu. "Inflácia však bude vysoká aj v poslednom kvartáli."

Európska centrálna banka aktuálne prognózuje, že v poslednom štvrťroku dosiahne tempo rastu cien 4 %. V roku 2022 by podľa aktuálnej základnej predpovede mala inflácia predstavovať v priemere 5,1 %.

Tento scenár však nepočíta s možnosťou, že Rusko zastaví dodávky plynu do Európy, čo by malo vážne následky pre ekonomiku. V takom prípade by ceny energií stúpli ešte prudšie a inflácia by dosiahla 7,1 %.