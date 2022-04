Dobré ráno: Putin chce plynom rozoštvať Európu

Štáty odmietli platiť v rubľoch.

Od prvého dňa invázie na Ukrajinu vieme, že ruský plyn je jedným z nástrojov tejto vojny.

Od toho istého dňa hrozilo, že Gazprom zavrie tok smerom do Európy a v stredu sa tak aj naozaj stalo.

Prvými štátmi, ktoré prestali dostávať túto komoditu, lebo sa rozhodli bojkotovať Putinov dekrét o platbách v rubľoch, sa stali Poľsko a Bulharsko.

Vladimir Putin sa snaží rozoštvať Európu.

Či sa mu to darí a či máme na obzore plynovú krízu veľkých rozmerov, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta energetického analytika Jána Pištu.

