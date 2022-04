Celkový import ropy a ropných produktov z Ruska do Európskej únie je 23 percent.

Od začiatku invázie na Ukrajine sa hovorí o zastavení dovozu fosílnych palív z Ruska. Medzi tie patrí aj ropa, pričom ruská ropa tvorí štvrtinu importu európskych ropných produktov.

V tomto videu od Ekonómie ľudskou rečou sa pozrieme na to, aké má Európa a Slovensko alternatívy, a rovnako na to, čo môže robiť Rusko so svojou nepredanou ropou.