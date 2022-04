Opatrenia v oblasti zdražovania podľa prezidentky nepokrývajú všetky zraniteľné skupiny

Tému ešte prezidentka nepovažuje za uzavretú.

BRATISLAVA. Vládne opatrenia nepokrývajú všetky zraniteľné skupiny v oblasti zdražovania, myslí si prezidentka Zuzana Čaputová. Túto tému preto ešte stále nepovažuje za uzavretú. Hlava štátu o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.

Čaputovej sa zároveň v piatok 29. apríla skončil týždeň jej pôsobenia z Košíc.

„Týždeň úradovania z Košíc som zakončila v Jasove, kde sa premonštráti starajú o nádherný kláštor. Vybrali sme si ho symbolicky – ako jedno z možno menej známych miest na východnom Slovensku, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, a oplatí sa o nich vedieť a navštíviť ich. Okrem Košíc a Prešova som stihla navštíviť aspoň pár ďalších obcí a ešte aj našich profesionálnych vojakov," uviedla Čaputová.

S predstaviteľmi samospráv sa prezidentka zhovárala o výzvach, ktoré daný región zažíva, o problematike dopravy či stavebného zákona.

V Košiciach aj Prešove navštívila inovatívne firmy a nevynechala ani významných zamestnávateľov U.S. Steel Košice a Tepláreň Košice. Obe tieto firmy sú podľa jej slov odhodlané výrazne investovať aj do ekologizácie, čo by malo pomôcť zlepšiť životné prostredie v tomto regióne.

V Košiciach sa prezidentka stretla aj s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

„Bolo pre mňa cťou, že som nemeckého prezidenta mohla privítať práve v Košiciach. Veľmi sa mu tu páčilo a určite chcem na východ pozvať aj ďalšie hlavy štátov. A stretla som množstvo úprimných a láskavých ľudí, vďaka ktorým som sa tu cítila ako doma. Ďakujem vám Východniari," uzavrela prezidentka.