Zavedenie vodíka môže pomôcť znížiť emisie v doprave o dve tretiny, ukazuje analýza

Príležitosťou pre jeho nasadenie by mohol byť rast cien fosílnych palív.

BRATISLAVA. Aj keď je takzvaný zelený vodík vyrábaný pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov trikrát drahší ako vodík vyrábaný zo zemného plynu, dá sa očakávať jeho postupné rozšírenie na využitie v doprave, priemysle či v energetike.

Cena klasicky vyrábaného vodíka sa bude zvyšovať pre rast ceny zemného plynu, uvádza štúdia poradenskej spoločnosti BDO. Napríklad využitie vodíka v doprave by mohlo pomôcť znížiť emisie v tomto sektore až o 63 percent.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nedostatočná infraštruktúra

Štúdia upozorňuje, že okrem aktuálneho rozdielu v cenách "zeleného" a "sivého" vodíka situáciu komplikuje nedostatočná infraštruktúra vodíkových potrubí. Tých je v súčasnosti pripravených 5000 kilometrov, zatiaľ čo pre zemný plyn je k dispozícii 100 miliónov kilometrov plynových rozvodov.

Kumulatívne investície do vodíka v Európe do roku 2050 by však mali podľa poradenskej firmy dosiahnuť až 470 miliárd eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vodík ako budúcnosť? Slovensko sa pripravuje Čítajte

Z výrobných nákladov na zelený vodík predstavujú náklady na elektrinu približne 63 percent. V budúcnosti by preto mala výroba zeleného vodíka profitovať z výrazného zníženia nákladov na obnoviteľnú energiu. To podľa BDO povedie k zníženiu cien zeleného vodíka, čím sa stane konkurencieschopnejším voči iným druhom palív.

Očakáva sa, že celosvetový dopyt po zelenom vodíku do roku 2050 dosiahne 530 miliónov ton.

Rast cien fosílnych palív ako príležitosť

Aj keď je výroba zeleného vodíka v súčasnosti nákladná, jeho príležitosťou pre nasadenie v doprave by mohol byť rast cien fosílnych palív.

Dekan strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák zdôraznil, že najpodstatnejšou výhodou používania vodíkových áut je nulová produkcia emisií počas spaľovania vodíka.

Štúdia BDO k tomu dodáva, že pozitívny dopad by mali mať vodíkové autá aj na životné prostredie pre relatívne jednoduchú recyklovateľnosť ich komponentov.

Súčasnú alternatívu vo forme elektromobilov by mali podľa Živčáka prekonať vozidlá na vodíkový pohon najmä väčším dojazdom a skrátením času tankovania, ktoré nepresiahne päť minút.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nie je vodík ako vodík. Skutočne zelené projekty sa rozbiehajú len pomaly Čítajte

Využitie očakávajú aj v priemysle

Významný rast využívania zeleného vodíka očakávajú energetickí experti aj v priemysle. Veľký potenciál má podľa nich využitie vodíka pri výrobe ocele vo vysokých peciach. Úspešne túto metódu vyskúšali vo Švédsku.

"Zelený vodík má všetky predpoklady, aby sa stal kľúčovým prvkom trvalo udržateľného hospodárstva," dodal Peter Gunda, managing partner BDO.