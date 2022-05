Nemecko dosiahlo pokrok pri znižovaní dodávok energií z Ruska

Závislosť od plynu naďalej zostáva pomerne veľká.

BERLÍN. Nemecko v nedeľu oznámilo, že dosiahlo výrazný pokrok pri znižovaní svojej závislosti od dodávok energií z Ruska. To je strategický posun najväčšej európskej ekonomiky od ruskej invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nemecké ministerstvo hospodárstva vo vyhlásení uviedlo, že ruské dodávky sa teraz podieľajú 12 percentami na dovoze ropy do krajiny v porovnaní s 35 percentami pred inváziou. A dovoz uhlia z Ruska sa znížil na 8 percent z predchádzajúcich 45 percent.

Len závislosť od plynu zostáva veľká, hoci sa aj v tomto prípade Nemecku podarilo znížiť dovoz z Ruska na 35 z 55 percent pred vojnou na Ukrajine.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Únia sa prikláňa k zákazu dovozu ruskej ropy do konca roka Čítajte

Nemecká vláda v marci predstavila plány na zníženie dovozu ropy z Ruska na polovicu do júna a ukončenie dodávok uhlia do jesene. Očakáva sa tiež, že Nemecko sa do polovice roku 2024 dokáže do značnej miery odrezať od ruského plynu.

„Všetky tieto kroky, ktoré sme urobili, si vyžadujú enormný výkon od všetkých hráčov a znamenajú aj náklady, ktoré pociťuje ekonomika a spotrebitelia,“ povedal minister hospodárstva Robert Habeck. „Sú však potrebné, ak sa už nechceme nechať vydierať Ruskom,“ zdôraznil.

Závislosť najväčšej európskej ekonomiky od ruskej energie sa stalo jej Achillovou pätou, keď sa západní spojenci snažia potrestať Vladimira Putina za jeho útok na Ukrajinu. Nemecko sa odvtedy snaží nájsť alternatívnych dodávateľov energie, ktorí by nahradili ruské kontrakty.

Vojna na Ukrajine