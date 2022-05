Slovensko žiada Úniu o dodatočné peniaze na riešenie utečeneckej krízy

O pomoc celkovo požiadalo desať krajín.

BRATISLAVA. Slovensko požiadalo Európsku komisiu o dodatočné finančné zdroje na riešenie utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Spolu so Slovenskom o pomoc požiadalo ďalších deväť krajín Európskej únie.

Ministerstvo investícií žiadosť zdôvodňuje potrebou väčšej podpory a funkčných nástrojov na riešenie tejto krízovej situácie. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu.

Ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) konštatuje, že štáty, ktoré utečenecká vlna zasiahla najviac, potrebujú od EÚ väčšiu podporu.

„Od Európskej komisie preto požadujeme väčšiu flexibilitu pri využívaní eurofondov na najbližšie roky, ale tiež špeciálne finančné zdroje nad rámec eurofondov,“ povedala ministerka. Pripomenula, že od vypuknutia vojny na Slovensko prišlo vyše 380-tisíc Ukrajincov.

Podpora nad rámec eurofondov by podľa ministerky znamenala, že Slovensko by dostalo finančnú injekciu napríklad z Rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc, Nástroja flexibility či z rezervy rozpočtu EÚ.

„Eurofondy v minulosti pomohli zvládnuť viaceré hospodárske krízy, no nemôžu byť jediným ani hlavným nástrojom riešenia kríz členských krajín, pretože by to ohrozilo dosiahnutie dlhodobých cieľov politiky súdržnosti. Preto vyzývame EK, aby pripravila ďalšie návrhy na posilnenie pomoci EÚ pre utečencov a ľudí, ktorí utečencom poskytujú útočisko,“ spresnila Remišová.

Zástupcovia Slovenska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Rumunska vyzvali Komisiu, aby prišla s návrhmi na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov aj nad rámec politiky súdržnosti.

V stanovisku argumentujú napríklad aj bezprecedentným rastom cien energií a stavebných materiálov o viac ako 50 percent. Za Slovensko výzvu podpísala ministerka Remišová a minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

