Ministerstvo spúšťa prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy

Na budovanie cyklistických trás celkovo vyčlenili 105 miliónov eur.

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby spúšťa prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy za 36,5 milióna eur z celkového balíka 105 miliónov eur.

Informoval o tom v utorok na brífingu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"Bezprecedentný objem 105 miliónov eur bol vyčlenený z plánu obnovy na budovanie cyklodopravných trás. Je to úžasná príležitosť, preto dnes rozprávame o tom, že spúšťame prvú výzvu z tohto objemu za takmer 36,5 milióna eur," spresnil Doležal.

Výzva z plánu obnovy je podľa ministra určená najmä pre väčšie obce a mestá. "Deliaca čiara, kto je oprávnený čerpať z plánu obnovy, musela byť nastavená, lebo to bola požiadavka Európskej komisie, aby nedochádzalo k tzv. cross-financovaniu," priblížil.

Menšie obce a menšie mestá budú podľa Doležala môcť čerpať prostriedky na rozvoj cyklodopravy z tzv. štrukturálnych fondov, nie plánu obnovy.

"Na plán obnovy je väčší časový tlak. Potrebujeme čerpať do konca roku 2026, preto sme zvolili delimitačnú čiaru tak, že väčšie projekty (pre väčšie samosprávy) pôjdu z plánu obnovy a menšie projekty pôjdu zo štrukturálnych fondov," vysvetlil Doležal.

Podľa riaditeľa odboru stratégie dopravy na MDV Petra Hrapka výzva z plánu obnovy je zverejnená na stránke MDV. "Nie je určená pre všetkých," upozornil Hrapko.

Podľa jeho slov sú oprávnenými prijímateľmi v podstate obce s počtom viac ako 20 000 obyvateľov. Od oprávnených obcí nie je podľa neho potrebné žiadne spolufinancovanie. "Žiadosti by si mali mestá podať do 15. augusta a vyhodnotené budú na ministerstve do konca novembra," podčiarkol Hrapko.

"Výzva umožňuje stavať cyklodopravné prepojenia v rámci veľkých miest. Je to len druhá výzva, ktorú spúšťame v rámci zelenej ekonomiky v pláne obnovy," doplnila na brífingu generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Tento projekt podľa nej nielen znižuje emisie skleníkových plynov, ale prispeje aj k zdraviu obyvateľstva a v menšej miere i k zníženiu závislosti Slovenska na ruskej rope.