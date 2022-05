Zastavením plynu z Ruska prídeme ročne minimálne o 300 miliónov

Ako je na tom plynárenský priemysel na Slovensku?

Autor je analytik spoločnosti FinStat

Od začiatku konfliktu na Ukrajine sa čím ďalej, tým viac hovorí o energetickej bezpečnosti Európskej únie. Z Ruska totiž pochádza 30 až 40 percent dodávok ropy a plynu. V prípade krajín na východe Európskej únie, ako sú Slovensko, Maďarsko alebo Poľsko, je závislosť od ruského plynu ešte vyššia.

Pokiaľ ide o Slovensko, až 85 percent plynu, ktorý sa spotrebuje u nás, pochádza z Ruska. Okrem toho územím Slovenska prechádza tranzit plynu ďalej do západnej Európy.

Tranzit prináša príjmy spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje, a v konečnom dôsledku aj štátu, keďže v nej má podiel. To, aké výsledky dosahujú hlavní hráči v plynárenskom priemysle a o koľko by štát prišiel v prípade výpadku tranzitu, rozvádzame v ďalších častiach analýzy.

Kľúčové zistenia: Akciovej spoločnosti Slovenský plynárensky priemysel (SPP), ktorej stopercentným vlastníkom je štát, sa v posledných 5 rokoch tržby a čistý prevádzkový zisk výrazne nezmenili. Stratová je len jej dcérska spoločnosť venujúca sa rozvoju stlačeného a skvapalneného plynu, a to pre vyššie investície. Zisk v posledných dvoch rokoch klesá dcérskej spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., pravdepodobne pre nižšie dividendy jej dcérskych spoločností, medzi ktoré patrí SPP - distribúcia, a.s., a eustream, a.s.

Z dcérskych spoločností SPP Infrasructure, a. s. (SPP má v spoločnosti 51 % podiel) sú najziskovejšími firmami eustream, a.s., SPP - distribúcia, a.s., a NAFTA a.s.

Najviac tržieb po zaplatení nákladov a daní vo forme zisku ostane spoločnostiam eustream, a.s. (48 %), NAFTA a.s. (48,4 %) a POZAGAS a.s. (44,2 %).

V prípade obmedzenia či zastavenia dodávok plynu z Ruska by najviac utrpela spoločnosť eustream, a.s., ktorá sa stará o hlavnú prepravu z východu na západ Slovenska, pričom „slovenský“ plyn tvorí len necelých 10 % z celkovej ročnej prepravy cez územie krajiny. Štát by mohol prísť o približne 300 miliónov eur vo forme dividend a nezaplatenej dane z príjmu, keďže eustream, a.s., je každoročne najväčším platcom dane z príjmu. Štát by tak prišiel o 0,77 % príjmov verejnej správy.

V procese dodávky plynu – teda od jeho prietoku na hraniciach až po samotnú spotrebu v domácnostiach či priemysle – je zapojených niekoľko spoločností. V roku 2006 SPP ako monopolný dodávateľ a distribútor zemného plynu odčlenil prepravné a distribučné činnosti v rámci procesu unbundlingu. Vznikli tak tri nové spoločnosti – okrem SPP išlo o spoločnosť eustream, a.s. (pôvodne pod menom SPP - preprava a.s.) a SPP - distribúcia, a.s.

V roku 2014 boli spoločnosti eustream, a.s., a SPP - distribúcia, a.s., začlenené pod novovzniknutú spoločnosť SPP Infrastructure, a. s., v ktorej má SPP podiel 51 %.

Medzi ďalšie dcérske spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., patria:

NAFTA a.s. (podiel SPP 56,15 %) – Prevádzkuje zásobníky na uskladnenie zemného plynu a vykonáva ťažbu.

POZAGAS a.s. (35 %) – Prevádzkuje zásobníky na uskladnenie zemného plynu.

SPP Storage, s.r.o. (100 %) – Prevádzkuje zásobníky na uskladnenie zemného plynu na území Česka.

GEOTERM KOŠICE, a.s. (95,82 %) – Zaoberá sa geotermálnou energiou.

SLOVGEOTERM a.s. (50 %) – Zaoberá sa geotermálnou energiou.

GALANTATERM spol. s.r.o. (17,5 %) – Zaoberá sa geotermálnou energiou.

Plynárenská metrológia, s. r. o. (100 %) – Zaoberá sa meraním.

SPP je na Slovensku najväčším dodávateľom plynu, pričom v dodávateľskom biznise pôsobia aj iné spoločnosti s menším trhovým podielom. SPP - distribúcia, a.s., sa stará o distribúciu plynu konečným užívateľom. Zároveň je v danej oblasti monopolným hráčom, keďže domácnosti môžu zmeniť dodávateľa, avšak distribútora – toho, ktorý sa stará o infraštruktúru – zmeniť nemôžu.

Eustream, a.s., je zase spoločnosť, ktorá spravuje hlavný tranzit plynu – plynovod Bratstvo – z Ukrajiny ďalej na Západ, pričom časť plynu z tranzitu sa spotrebúva na Slovensku.

Aký má SPP zisk a tržby?

Slovenský plynárenský priemysel od roku 2012 pôsobí aj v oblasti dodávky elektrickej energie. Stopercentným vlastníkom SPP je štát (Ministerstvo hospodárstva SR) a súčasne je SPP jediným vlastníkom spoločnosti SPP CZ, a.s., ktorá je dodávateľom plynu a elektriny v Českej republike.

Stopercentnou dcérskou spoločnosťou je aj SPP CNG s. r. o., ktorá sa zaoberá predajom a rozvojom využívania stlačeného a skvapalneného plynu (CNG a LNG).

Zároveň je SPP 51 % vlastníkom spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., ktorá vlastní akcie spoločnosti eustream, a.s. Zvyšných 49 % patrí spoločnosti EP Infrastructure, a.s., ktorá je súčasťou spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), ktorá súčasne prostredníctvom Slovak Gas Holding B.V. vykonáva v SPP Infrastructure, a. s., manažérsku kontrolu.

Spomedzi SPP a jeho dcérskych spoločností má najvyššie tržby prirodzene SPP. V roku 2020 mal tržby vo výške 1,19 miliardy eur, zatiaľ čo jeho dcérska spoločnosť SPP CNG s. r. o. dosahovala tržby 2,36 milióna eur. Namiesto tržieb spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., v ktorej má SPP 51 % podiel, ale uvádzame výnosy z finančnej činnosti.

Dôvodom je, že táto spoločnosť len zhromažďuje dividendu, a teda výnosy z finančného majetku jej dcérskych spoločností. V prípade SPP a SPP CNG s. r. o. sa trend tržieb v posledných rokoch výrazne nemenil. Výnimkou je len spoločnosť SPP Infrastructure, a. s., ktorej pravdepodobne klesala dividenda z dcérskych spoločností.

Čistý prevádzkový zisk má dlhodobo vyšší spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. V roku 2020 išlo o necelých 600 miliónov eur. SPP mal v roku 2020 čistý prevádzkový zisk 260 miliónov eur. SPP CNG s. r. o. je v celom 5-ročnom období v strate.

Dôvodom bude pravdepodobne vyššia miera investícií (rastúce odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku) v posledných rokoch. V roku 2020 spoločnosť dosiahla stratu 417-tisíc eur.