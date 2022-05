Štátu šila rúška, skončila v konkurze. Zornicu vyšetruje polícia

Zornicou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia.

Bánovský výrobca košieľ a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. O problémoch spoločnosti Zornica Banko Fashion informoval INDEX už v januári s tým, že má firma finančné problémy a hrozí jej, že príde o časť svojich nehnuteľností.

Zamestnankyne nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia.

"Konkurzné konanie na akciovú spoločnosť Zornica Banko Fashion bolo vyhlásené k 4. máju. Ako správca sa budem musieť oboznámiť s celou situáciou v spoločnosti, naštudovať si účtovníctvo, spisy," uviedla správkyňa Xénia Hofierková.

Problémový rok 2019

Firma sa na svojej webovej stránke chválila spoluprácou s globálnymi módnymi značkami ako Lacoste, Giorgio Armani a Ralph Lauren. Po ziskových rokoch však prišiel zásadný zlom v roku 2019, keď sa prepadla do straty atakujúcej hranicu 900-tisíc eur. Tržby jej klesli o 56 percent, dosiahli len niečo vyše dvoch miliónov eur. Účtovné uzávierky za ďalšie roky firma nezverejnila.

Premietlo sa to aj na zamestnanosti. Kým na konci roka 2018 Zornica zamestnávala 343 ľudí, o rok neskôr ich bolo len 296. Ešte v roku 2012 pritom mala takmer 500 pracovníkov.

Majiteľ podniku Igor Maukš prepad v roku 2019 vysvetľoval INDEXU tým, že prišli o kľúčového odberateľa svojich výrobkov. "Stalo sa to pred začiatkom pandémie. Pre Eternu (nemecká textilná spoločnosť) sme vyrábali 95 percent produkcie, čo predstavovalo ročné tržby štyri až päť miliónov eur. Keď vám takéto množstvo vypadne, neviete to jednoducho nahradiť. To bol vlastne začiatok našich problémov," uviedol v rozhovore.