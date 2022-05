Americká centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu, najviac za 22 rokov

Banka sa snaží skrotiť rastúcu infláciu.

WASHINGTON. Americká centrálna banka (Fed) v snahe o skrotenie inflácie zrýchlila tempo sprísňovania menovej politiky a zvýšila úrokové sadzby najrazantnejšie za vyše dve desaťročia.

Menový výbor (FOMC) zdvihol kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 % až 1 %. To by bolo prvé takéto sprísnenie od mája 2000. Odvtedy Fed zvyšoval kľúčovú sadzbu v krokoch vždy po 25 bázických bodov.

FOMC takisto načrtol plán redukcie objemu aktív vo svojej bilancii, s ktorou začne od júna.

Experti stredajšie rozhodnutie očakávali a americké akcie sa po jeho vyhlásení posilnili. Trhy teraz počítajú s tým, že Fed bude v najbližších mesiacoch pokračovať v agresívnom zvyšovaní sadzieb, pričom v júni by sadzby mohli vzrásť až o 75 bázických bodov a do konca roka by sa kľúčová sadzba mohla dostať do pásma 3 % až 3,25 %.