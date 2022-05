Myslia inak. České obce sa energeticky osamostatňujú s náskokom

Spoločný menovateľ sú zanietení ľudia.

Žijeme bezprecedentné energetické časy. Ak sa nimi javili doterajšie snahy najmä Európskej únie redukovať skleníkové plyny, tak vedzte, že to ešte nič nebolo.

Budeme sa len opakovať, ale fosílnym palivám, a povedzme, že bezvýhradne najmä tým z Ruska, ale nielen, sa dnes jednoducho musíme vyhnúť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Celá snaha o našu zelenú transformáciu dostáva sprava zľava jednu facku za druhou – či už sa rozprávame o priemysle a jeho potrebách, na ne naviazaných pracovných miestach, cene zelenej transformácie alebo záujmových skupinách, ktoré chránia svoj biznis.

V tejto časti podcastu sa Eva Frantová a Nikola Šuliková Bajánová pozrú na samosprávy v Česku, ktoré k svojmu vykurovaniu, pohonu a tvorbe elektriny pristupujú inak, inak premýšľajú.

Reč bude o domácnostiach, mestských budovách a ich snahe zanechať po sebe čo najmenšiu uhlíkovú stopu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Solárnymi panelmi pokryjeme 20-tisíc striech. Pražanom budú zarábať (rozhovor) Čítajte

Správy z ekonomiky

Slovensko a Maďarsko budú môcť pokračovať v nákupe ruskej ropy až do konca roka 2023 na základe existujúcich zmlúv. Povedal to v stredu pre agentúru Reuters zdroj z prostredia Európskej únie. Krajiny by tak podľa agentúry mohli využívať výnimky z ropného embarga navrhovaného Európskou komisiou. Tá v stredu navrhla zakázať dovoz ruskej ropy do šiestich mesiacov a do konca roka ukončiť dovoz rafinovaných ropných produktov. Podľa Richarda Sulíka Slovensko embargo na dovoz ruskej ropy podporuje. Prechod na inú ako ruskú ropu Slovensko bude podľa neho stáť zhruba 160 miliónov eur.

Minister práce Milan Krajniak predstavil ďalšie zmeny, ktoré sa chystá zaviesť v dôchodkovom systéme. Po rodičovskom bonuse, ktorým chce zreformovať prvý pilier, prichádza aj s návrhmi na úpravu druhého piliera. Presadiť ich chce novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú v pondelok posunul do medzirezortného pripomienkového konania. Jednou z predstavených noviniek je zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ktorá sporiteľov presmeruje do dlhodobo výnosnejších indexových fondov. Ak novela prejde, prvé zmeny by mali začať platiť od januára 2023, ďalšie o rok neskôr.

Bánovský výrobca košieľ a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. O problémoch spoločnosti Zornica Banko Fashion informoval magazín INDEX už v januári s tým, že má firma finančné problémy a hrozí jej, že príde o časť svojich nehnuteľností. Zamestnankyne nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia.

Penta sa vysporadúva so svojim bývalým partnerom Jozefom Oravkinom. V pondelok oznámila, že sa dohodla na predaji niektorých realitných projektov, vrátane sídla skupiny. Developerská skupina bývalého partnera Penty získa časť projektu SkyPark - 4. rezidenčnú vežu, kancelársku budovu Sky Park Offices, Jurkovičovu tepláreň a pozemok, na ktorom je plánovaná výstavba kancelárskej budovy Sky Park Tower. Do Oravkinových rúk smerujú aj kancelárske projekty Digital Park I., Digital Park II., v ktorom Penta v súčasnosti sídli, a tiež pozemky v blízkosti Národnej banky Slovenska pod názvom Starohorská. Penta odmietla zverejniť hodnotu celej transakcie, ktorá je súčasťou dohody o vysporiadaní vlastníckeho podielu Jozefa Oravkina.

Americká centrálna banka sa snaží skrotiť infláciu a sprísňuje menovú politiku. Kľúčovú sadzbu zdvihla o 50 bázických bodov do pásma 0,75 až percento. Ide o prvé razantné zvýšenie za 22 rokov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.