Kremský: Potrebujeme jasné kroky, ako sa dostať k nezávislosti od Ruska

„Za dvanásť mesicov ani nie je možné, aby sme sa odpojili od ruského plynu. Potrebujeme tak dva-tri roky," hovorí poslanec OĽaNO.

V Európe sa rozhoduje o ďalšom balíku sankcií, v ktorom by mohli byť už aj ropa a plyn. Bude mať Slovensko výnimku?

"Náhrady ruského plynu nie sú k dispozícii v takom objeme, ako by sme chceli," hovorí PETER KREMSKÝ , predseda hospodárskeho výboru za OĽaNO. V rozhovore sa vyjadruje aj k usmerneniu ministra zdravotníctva, ktoré sa týka trans ľudí.

Peter Kremský pôsobil ako výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska,

študoval žurnalistiku a pôsobil ako redaktor v denníku SME, Postoj či týždenníku Trend,

bol hovorcom Aliancie za rodinu

v súčasnosti je na čele výboru NRSR pre hospodárske záležitosti.

Igor Matovič (OĽaNO) chce zdaniť sto firiem, ktoré mali počas covidu najvyššie zisky, aby mal štát na zvýšené prídavky na deti. Vy ste v minulosti zastupovali aj zamestnávateľov. Ako sa majú zariadiť firmy a potenciálni investori, keď im vaša vláda ide vyslať signál, že keď budú mať vyššie zisky, tak ich viac zdaní a zoberie im to?

Nie je to celkom tak, ako hovoríte. Detské prídavky a bonusy sa majú zvyšovať už tento rok a pri zdanení tých firiem nikto nepovedal, že to bude sto najväčších, ani že to bude presne sto a ani že to bude sto najziskovejších. To už je taký folklór, ako si to kto vysvetľuje.

Najvyššie zisky počas covidu - takto to formuloval Igor Matovič.

Ani tak to nebolo presne. Energetika je zatiaľ veľmi málo konkurenčným prostredím, žiaľ. Myslím si, že firmy, ktoré tam fungujú, na energetickej kríze z veľkej väčšiny veľmi zarobili a mali by sa podeliť so svojimi vysokými ziskami s ľuďmi, ktorí utrpeli, ktorí majú drahšie kúrenie, drahšiu elektrinu. Na Slovensku máme zhruba stotisíc domácností, ktoré majú kúrenie o viac ako 30 percent drahšie ako vlani.

Otázka je, či to, čo plánuje Igor Matovič, pomôže takýmto ľuďom, pretože tie prídavky dostane aj Boris Kollár (Sme rodina).