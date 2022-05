Slovnaft ťaží z ruskej ropy, ruku nad ním drží Matovič i Sulík

Článok pokračuje pod video reklamou

Ceny pohonných látok sú vysoké a marže Slovnaftu ešte vyššie. Slovenská rafinéria patrí pod maďarskú spoločnosť Mol Group, ktorá na rozdiel od mnohých európskych konkurentov dováža ťažší druh ruskej ropy Urals. Jej sú prispôsobené aj technológie v bratislavskej rafinérii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík podporí embargo ruskej ropy. Žiada ale prechodné obdobie Čítajte

Keďže o ruskú ropu nie je v dôsledku sankcií pre vojnu na Ukrajine záujem a Európa hrozí embargom na jej dovoz, predáva sa na trhu s lákavou zľavou. Kým pred vojnou bola uralská ropa v porovnaní so severomorskou ropnou zmesou Brent lacnejšia o dva doláre, v súčasnosti je to až 36 dolárov.

Znamená, že Slovnaft nakupuje surovinu o 25 až 30 percent lacnejšie než európski konkurenti, pretože využíva dodávky z Ruska cez ropovod Družba.

Momentálne ani inú možnosť nemá, pretože na spracovanie inej ako ruskej ropy by musel investovať milióny eur do prestavby technológií. Čiastočne už Slovnaft experimentuje aj so spracovaním inej ako ruskej ropy, ale jej objem je na úrovni okolo piatich percent.

Koľko bude investícia do odpojenia od ruskej ropy stáť a prečo minister hospodárstva Richard Sulík tak bráni maďarskú skupinu Mol?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prečo sa v Rakúsku neoplatí tankovať a ako sa mení cena na pumpách Čítajte

Denne o pár miliónov eur viac

Priemerná rafinérska marža maďarského Molu vďaka lacnejším nákupom vyskočila v marci a v apríli desaťnásobne v porovnaní s minuloročným priemerom. Kým vlani sa pohybovala okolo troch až štyroch dolárov na barel, momentálne je to viac než 30 dolárov (za celý prvý štvrťrok 2022 je to 14 dolárov).

"Mol za apríl preto radšej zatajuje svoju maržu, čo sa stalo prvýkrát od roku 2012, keď ju začal zverejňovať. Zrejme, aby nenaštval príliš veľa ľudí," mieni ekonóm Lukáš Kovanda z českej Trinity Bank.