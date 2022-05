Česká centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu, je najvyššia za 23 rokov

Pokračuje tak v boji proti inflácii.

PRAHA. Česká centrálna banka opäť zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, keďže pokračuje v boji proti rastúcej inflácii.

Štvrtkové zvýšenie sadzby o trištvrte percentuálneho bodu na úroveň 5,75 percenta bolo od júna už ôsme v rade.

Väčšina analytikov očakávala, že banka úrokovú sadzbu zdvihne len o pol percentuálneho bodu. Naposledy úroky zvýšila 31. marca o pol percentuálneho bodu.

Hlavná úroková sadzba v Česku je teraz na najvyššej úrovni za 23 rokov.

Predpokladá sa pritom, že inflácia v krajine by mohla ešte viac stúpať, prinajmenšom do júna, a to v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. V marci česká inflácia, ktorej motorom sú vysoké ceny energií, vzrástla na 12,7 percenta.