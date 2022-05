Deti už dokážeme vďaka hybridným učebniam rozhýbať aj na diaľku

Na digitalizáciu školstva máme potrebné technológie, stačí ich efektívne využiť.

Takmer každá piata škola na Slovensku sa zapojila do súťaže o získanie športových tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a technologického vybavenia hybridnej digitálnej učebne. Žiaci na víťazných školách tak budú mať šancu kvalitne sa hýbať aj v prípade, že časť z nich bude musieť zostať doma. „Máme technológie, ktoré sú odskúšané a preverené v reálnom živote. Teraz ich môžeme naplno využiť v praxi,“ hovorí o digitalizácii školstva Marián Puttera, Country Leader v spoločnosti Cisco Slovensko, ktorá hybridné učebne založené na zariadení Webex Board školám poskytla.

V rámci súťaže O2 Športovej akadémie Mateja Tótha ste víťazným školám ponúkli vybavenie hybridnej učebne. Čo si pod tým možno predstaviť?

Počas pandémie sa na školách vyučovalo v podstate dvoma spôsobmi – buď boli žiaci v škole alebo sa z domu všetci, vrátane učiteľov, pripájali cez notebooky, tablety či mobily. Podobne spočiatku fungovali i firmy, no veľmi rýchlo sa prišlo na to, že tento postup nie je až taký efektívny. Najlepšie sa osvedčil spôsob, ktorý kombinuje oba tieto prístupy a dokáže poskytnúť kvalitné, tvorivé prostredie na prácu či vyučovanie aj v prípade, že časť kolektívu pracuje na mieste a časť sa pripája z domu. Na to, aby sa z neho podarilo vyťažiť čo najviac, je potrebné zmeniť spôsob rozmýšľania o vyučovaní a naplno využiť možnosti, ktoré moderné technológie ponúkajú.

Ako teda taká hybridná učebňa vyzerá?

Jej srdcom môže byť napríklad zariadenie Webex Board, ktoré sme v rámci súťaže ponúkali aj školám. Ide o teleprezenčný systém, ktorý môže slúžiť ako tabuľa i monitor zároveň. Nijako neobmedzuje vyučovanie v škole, no deti, ktoré sa pripájajú z domu, sa vďaka jedinečnému riešeniu cítia ako súčasť triedy. Učitelia môžu prednášať ako sú zvyknutí, môžu sa pohybovať po triede, nemusia sedieť za obrazovkou notebooku. Systém sa už postará o to, aby všetci videli a počuli všetko dôležité – žiaci v škole svojich spolužiakov, ktorí sa zapájajú na diaľku a tí z domu zase triedu, ako keby sa v nej nachádzali. Algoritmus overený na miliónoch hodín videokonferencií s najvyššími nárokmi si dokáže poradiť aj s rušivými zvukmi v triede a odfiltrovať ich, rovnako tak sa kamera dokáže zamerať na rečníka. Toto všetko sú technológie, ktoré na rozdiel od bežného monitora počítača dokážu dlhodobo udržať pozornosť žiakov počas hybridného aj dištančného vyučovania.

Marián Puttera, Country Leader Cisco Slovensko (zdroj: Cisco )

Existujú školy, ktoré už hybridné učebne so systémom Cisco Webex a Webex Boardom otestovali v praxi?

Cisco ponúklo svoj systém Webex počas pandémie školám za veľmi výhodných podmienok, takže ho už otestovali desiatky z nich. Veľmi nás teší, ako k nemu pristúpili mnohí učitelia, ktorí nachádzali spôsoby, ako z jeho možností vyťažiť čo najviac. Funguje už niekoľko hybridných učební – v spolupráci s Akadémiou Mateja Tótha sme ešte pred súťažou zriadili napríklad pilotný projekt na škole v Partizánskom.

Ak chce škola získať podobnú hybridnú učebňu, čo na to potrebuje? Je systém vhodný do každej školy alebo existujú nejaké technologické obmedzenia?

Ak to zjednoduším, škole stačí kvalitné internetové pripojenie a hybridnú učebňu môže mať veľmi rýchlo. Webex Board má na celom svete úspech, pretože ide o zariadenie, ktoré sa používa veľmi jednoducho a na jeho inštaláciu nie sú veľké nároky. Sústredí sa na svoju hlavnú funkciu, čiže odpadá komplikovaná údržba, čo je dobrá správa pre správcov školských sietí. Zároveň je navrhnutý na dlhú životnosť. Dá sa preto povedať, že ho stačí v škole zavesiť na stenu a roky používať. Samotný systém je veľmi intuitívny, takže ho zvládnu za pár minút aj ľudia, ktorí možno inak majú z technológií strach.

Možno hybridné učebne využívať len na tréningy v rámci akadémie alebo sú vhodné aj na iné predmety?

Digitalizovať vyučovanie telesnej výchovy či športové tréningy je najťažšie a toto hybridné učebne s Webex Boardom zvládli. Sú tak viac ako vhodné aj na ostatné predmety a je najmä na šikovnosti pedagógov, ako dokážu ich možnosti využiť. K dispozícii majú množstvo technologických nástrojov – napríklad riešenie Slido, pomocou ktorého môžu deti klásť otázky bez prekrikovania – ale určite prídu aj s inovatívnymi nápadmi, ako vôbec uchopiť celé vyučovanie. Môžu napríklad prepojiť viaceré triedy a vyhlásiť medzi nimi súťaž. Alebo sa pri vyučovaní cudzieho jazyka môžu spojiť s natívnym spíkrom, prípadne si dohodnúť zaujímavú prednášku bez všetkých organizačných obmedzení, ktoré by si takéto podujatie vyžadovalo bez pomoci technológií. A samozrejme, ak by nedajbože znova prišlo k nepredvídanej udalosti, ktorá časti detí zabráni prísť fyzicky do školy, budú mať k dispozícii veľmi silný a efektívny nástroj na pokračovanie vo vyučovaní.

Aktuálne to vyzerá tak, že dištančné vyučovanie je za nami, myslíte si, že je ešte stále témou pripájanie sa žiakov na diaľku?

Pandémia nás veľa naučila, dnes lepšie chápeme to, čo funguje a čo nie. Školské prostredie je špecifické a preto potrebuje technológie, ktoré mu pomôžu viesť vyučovanie efektívne a kvalitne s minimálnou náročnosťou na obsluhu. Nakoniec, školy samotné vedia najlepšie, čo potrebujú. Potrebu kvalitnej digitálnej hybridnej učebne školy potvrdili v súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, do ktorej sa zapojila takmer každá piata základná škola na Slovensku. Súťažiaci poslali takmer pol milióna hlasov. A aj keď sa dnes dištančné vyučovanie realizuje minimálne, hybridná výučba tu je a bude vždy.

