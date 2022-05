Eurokomisia súhlasí s výnimkou pre Slovensko pri zákaze dovozu ruskej ropy

Slovensko by mohlo dostať výnimku na ruskú ropu do konca roka 2024.

BRUSEL. Európska komisia navrhla výnimku z embarga na ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko do konca roka 2024, pre Česko o polroka kratšiu.

S odvolaním sa na diplomatický zdroj to napísala agentúra Reuters.

Upravený návrh nových sankcií proti Rusku, ktorý všeobecne počíta s ukončením dovozu ruskej ropy na konci tohto roka, začali v piatok prejednávať veľvyslanci členských krajín Európskej únie.

V snahe presvedčiť štáty váhajúce s jeho podporou prišla podľa spomínaného zdroja Reuters únijná exekutíva s niekoľkými ďalšími ústupkami vrátane podpory investícií do novej ropnej infraštruktúry.

Komisia v stredu v rámci šiesteho balíka sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu navrhla do konca roka úplne ukončiť dovoz ropy z Ruska. Návrh pôvodne počítal s ročnou výnimkou pre Maďarsko a Slovensko, ktoré sú od kľúčovej energetickej suroviny z Ruska najviac závislé.

Budapešť aj Bratislava však návrh odmietli podporiť s požiadavkou výrazne dlhšieho prechodného obdobia. Čas na zabezpečenie dostatočných zásob prúdiacich Transalpinským ropovodom TAL z juhu Európy si vyžiadala aj česká vláda.

Nový návrh jej tak podľa Reuters dáva čas do júna 2024. Ak by sa podarilo kapacitu plynovodu navýšiť skôr, má pre Česko začať platiť embargo už pred spomínaným dátumom. Návrh teraz počíta tiež s európskou podporou investícií do novej infraštruktúry či zmiernením hospodárskeho vplyvu embarga.

Úpravy sa týkajú aj plánovaného zákazu prepravy ruskej ropy tankermi z krajín EÚ, s ktorým malo problémy najmä Grécko. Namiesto pôvodne navrhovaného mesačného prechodného obdobia teraz počíta s trojmesačnou lehotou.

Vojna na Ukrajine