Gröhlingovi trojpercentné zvýšenie platov pre učiteľov nestačí

Minister školstva navrhuje zvýšiť učiteľom platy o desať percent.

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva nesúhlasí s trojpercentným zvýšením platov pre učiteľov od 1. júla. V rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k nariadeniu vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vzniesol rezort školstva päť zásadných pripomienok.

Návrh rezortu školstva je desaťpercentné zvyšovanie platov učiteľov, potvrdil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Gröhling chce pre učiteľov viac

Rezort školstva v pripomienkach uviedol, že žiada trojpercentnú valorizáciu od 1. júla zvýšiť o ďalších sedem percent, teda zvýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení celkovo o desať percent.

"Celkovú desaťpercentnú valorizáciu žiadame najmä z dôvodu inflácie, ktorá je na úrovni viac ako deväť percent (očakáva sa zvýšenie až na 14 percent) a navrhovaná trojpercentná valorizácia nepokrýva rast cien a služieb. Zvýšenie žiadame aj z dôvodu aspoň čiastočného zníženia rozdielov medzi platmi tejto skupiny zamestnancov a inými členskými štátmi EÚ," uviedol v pripomienke rezort školstva.

Desaťpercentnú valorizáciu žiada ministerstvo aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

"Jedno percento ročného zvyšovania platov je 18 miliónov eur. Ak chceme zvýšiť platy o desať percent, tak je to 180 miliónov eur. To si musíme uznať, že nie je reálne, aby sme našli takýto objem financií v našej kapitole," povedal šéf rezortu školstva. Poukázal na to, že od septembra budú musieť znášať ďalšie náklady aj z dôvodu vyššieho populačného ročníka či niekoľkých tisícok detí z Ukrajiny. "Preto už rokujeme s ministerstvom financií, ako budeme riešiť mesiace od septembra, a riešime, samozrejme, aj budúcoročný rozpočet," uviedol šéf rezortu školstva.

Lepšia investícia

Gröhling oceňuje financie vo výške pol miliardy eur, ktoré by mali byť vyčlenené na voľnočasové poukazy pre deti.

"Ale prioritne by sme sa mali postarať o ten hlavný čas, ktorý deti trávia v školách. V tomto prípade, ak máme niekde pol miliardy eur, tak by som to rád investoval do platov učiteľov, pretože to je to dôležitejšie, aby sme vedeli zabezpečiť vzdelávanie detí," povedal minister školstva. Ako dodal, podľa ich prieskumov tento rok bude chýbať viac ako 1000 pedagógov, budú to najmä učitelia fyziky, matematiky, informatiky, chémie, cudzích jazykov.

"Od 1. septembra, keď nastúpia prváčikovia do škôl, budeme mať reálny problém s učiteľmi prvého stupňa. A toto je to, čo by sme mali riešiť," povedal.

Ďalej by sa podľa jeho slov mal riešiť aj chod škôl, teda to, ako školy fungujú a ako sú vybavené. "Ak máme voľnú polmiliardu eur, mali by sme ju investovať do školstva a zdravotníctva. Školstvo je to, ktoré vychováva mladých ľudí a buduje spoločnosť, a preto by sme sa mali o nich postarať," dodal.