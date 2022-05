Hodnota zákaziek zbrojárov Konštrukta - Defence prudko vyletela

Ako sa darí slovenským zbrojovkám?

Autor je analytik spoločnosti FinStat

Európa sa od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu zmenila a pre vojnový konflikt začali štáty viac investovať do obrannej infraštruktúry. V analýze skúmame zbrojárske firmy pôsobiace na Slovensku a aj objem objednávok, ktoré dostali.

Zbrojný priemysel na Slovensku bol po páde železnej opony koncom roka 1989 značne zredukovaný v dôsledku svojej neefektívnosti a slabej konkurencieschopnosti.

Napriek tomu sa dedičstvo zbrojného priemyslu na Slovensku zachovalo, okrem iného aj vďaka podmienke NATO, aby členské krajiny investovali aspoň dve percentá HDP do obrany. Slovensko v roku 2021 investovalo do obrany 1,73 percenta HDP, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo necelé jedno percento HDP.

Hlavné zistenia Na Slovensku pôsobí 44 spoločností zo sektora výroby bojových vozidiel, zbraní, munície či vojenského softvéru. Tieto spoločnosti dosiahli v roku 2020 tržby viac ako 235 miliónov eur.

Zbrojársky priemysel je vysoko koncentrovaný, väčšinu tržieb sektora (84,2 percenta) tvorí desať najväčších spoločností.

Až 11 spoločností sú dcérske spoločnosti MSM Group a DMD Group. V prvej menovanej je hlavným akcionárom česká spoločnosť CZECHOSLOVAK Group (81 percent). V druhom prípade je jediným akcionárom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Celkové tržby týchto dvoch spoločností a ich dcér boli v roku 2020 na úrovni viac ako 50 percent z celkových tržieb zbrojárskeho sektora.

Zisk pred zdanením, odpismi a amortizáciou celého sektora v posledných dvoch rokoch klesal – z viac ako 35 miliónov eur (2018) na viac ako 22 miliónov eur (2020).

Od začiatku invázie dostala najviac zákaziek spoločnosť Konštrukta - Defence, ktorá patrí pod štátnu DMD Group.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 44 spoločností, ktoré priamo vyrábajú vojenské vozidlá, húfnice alebo munície, prípadne sa na ich výrobe podieľajú. Do analýzy sme taktiež zaradili spoločnosti, ktorých produkty sa používajú pri výrobe munície, vojenských vozidiel či systémov, ale aj firmy, ktoré pracujú na vojenských softvéroch.

Týchto 44 spoločností vytvorilo v roku 2020 celkové tržby vo výške 235 miliónov eur, a teda o 9,8 percenta menej ako v roku 2019.

Charakteristickou črtou pre zbrojný priemysel na Slovensku je vysoká koncentrácia pár najsilnejších spoločností, čo je zjavné z finančných ukazovateľov.

Desať spoločností s najvyššími tržbami tvorilo v roku 2020 až 84,2 percenta tržieb celého sektora a dvadsať najväčších spoločností tvorilo viac ako 99 percent tržieb.

Z dvadsiatich najväčších spoločností podľa výšky tržieb je deväť spoločností dcérami MSM Group a DMD Group, prípadne v nich tieto najväčšie spoločnosti zbrojárskeho priemyslu na Slovensku vlastnia aspoň čiastočný podiel.

Medzi dcérske spoločnosti MSM Group patria:

ZVS holding, a.s. (50 %) – zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom v oblasti strojárstva, elektrotechniky a špeciálnej výroby so zameraním na veľkokalibrovú a strednokalibrovú muníciu;

MSM holding s.r.o. (100 %) – zbrojárska výroba;

MSM Nováky, a.s. (100 %) – vývoj a výroba munície;

MSM Martin, s.r.o. (100 %) – opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky, modernizácia vojenských a špeciálnych vozidiel či predaj náhradných dielov;

Vývoj Martin, a.s. (100 %) – výroba vojenských kontajnerov a radarových veží;

ZVS Defence Industrial, s.r.o. (5 %; zvyšok české spoločnosti);

ZVS-Armory, s.r.o. (100 %) – výroba CNC obrábaním a výroba plášťov zásobníkov do pištolí;

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť (100 %) – zbrojárska výroba;

MSM - Optical s.r.o. – (51 %) – zbrojárska výroba.

Medzi dcérske spoločnosti DMD GROUP patria:

Konštrukta - Defence, a.s. (100 %) – výroba a vývoj v oblasti zbraňových systémov a veľkokalibrovej munície;

ZTS - Špeciál, a.s. (100 %) – výroba špeciálnej techniky, a to najmä kanónový a hlavňový program, ako i servisné činnosti pri oprave delostreleckej techniky pre potreby ORSR;

ZVS holding, a.s (50 %) – výroba munície.

Čo sa týka DMD Group, jediným akcionárom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. V prípade MSM Group je väčšinovým vlastníkom česká spoločnosť CSG Defence (81 percent), ktorá patrí pod český holding Czechoslovak group.

Celkové tržby týchto dvoch spoločností a ich dcér boli v roku 2020 vo výške 119,3 milióna eur, čo predstavuje podiel 50,7 percenta na celkových tržbách sektora.

V prípade EBITDA, teda zisku pred zdanením, odpismi a amortizáciou, je odlišné poradie jednotlivých spoločností a rovnako aj ich vývoj.

Celému sektoru sa najviac darilo v roku 2018, keď ukazovateľ EBITDA dosiahol úroveň 35,3 milióna eur. V roku 2020 to bolo už len 22,1 milióna eur, čo je pokles o 37,1 percenta.

V roku 2020 sa najviac darilo spoločnosti Aliter Technologies, ktorá sa zaoberá oblasťou informačno-komunikačných technológií a softvérového vývoja, pričom jedným zo zameraní spoločnosti je vývoj softvéru pre armádu. V roku 2020 mala zisk pred zdanením a odpismi viac ako 6,5 milióna eur.

Druhou v poradí je spoločnosť Kerametal, ktorá dosiahla zisk pred zdanením, odpismi a amortizáciou vo výške 4,3 milióna eur. Spoločnosť vystupuje ako obchodník a dodávateľ materiálov pre zbrojárske spoločnosti a participuje na výskume a vývoji.

Treťou v poradí je spoločnosť ZTS - Špeciál zo skupiny DMD GROUP. Daná spoločnosť mala zisk pred zdanením, odpismi a amortizáciou vo výške 3,4 milióna eur.

Sumárne 10 najziskovejších spoločností (s najvyšším ukazovateľom EBITDA) v sektore za rok 2020 tvorilo 82,7 percenta zisku celého sektora. Spoločnosti DMD Group, MSM Group a ich dcérske spoločnosti v roku 2020 vytvorili zisk 4,07 milióna eur, ktorý predstavoval 13 percent z celkového zisku sektora.

Dôvodom je fakt, že niektoré spoločnosti boli najstratovejšími firmami sektora, ako napríklad Konštrukta - Defence, DMD Group, MSM Martin, ZVS Defence Industrial, MSM GROUP alebo Vývoj Martin.

Najziskovejšou firmou je malá spoločnosť z Bratislavy

Hrubá marža a zisková marža hovoria o tom, aké tržby ostali firme po zaplatení nákladov, respektíve aký mala spoločnosť čistý zisk na jedno euro tržieb.