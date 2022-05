Americká centrálna banka môže pokračovať v zvyšovaní sadzieb.

WASHINGTON. Americká centrálna banka (Fed) môže ešte nejaký čas pokračovať v agresívnejšom sprísňovaní menovej politiky.

Podľa šéfa atlantského Fedu Raphaela Bostica by Fed mohol zvýšiť sadzby o pol percentuálneho bodu na svojich najbližších dvoch až troch zasadnutiach. Potom by mohol zhodnotiť, ako ekonomika a inflácia reagujú na toto sprísnenie, než sa rozhodne, či sú potrebné ďalšie zvýšenia sadzieb.

Fed minulý týždeň zdvihol kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 0,75 až 1 percento. To by bolo prvé takéto sprísnenie od mája 2000. Odvtedy Fed zvyšoval kľúčovú sadzbu v krokoch vždy po 25 bázických bodov.

Zvýšenie o pol percentuálneho bodu "je už dosť agresívny krok. Nemyslím si, že by sme museli konať ešte agresívnejšie," uviedol Bostic v pondelok pre Bloomberg.

Zdá sa, že tým spôsobom vylúčil, že Fed by mohol zvýšiť sadzby v jednom kroku aj o 75 bodov, čoho sa obávajú investori a mnohí analytici.

Ak by sa inflácia po dvoch až troch ďalších zvýšeniach začala spomaľovať k dvojpercentnému cieľu, Fed by mohol na čas prerušiť cyklus sprísňovania a počkať na ďalší vývoj, uviedol Bostic.