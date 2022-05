Mesačne zarobí miliardy. Príjmy Ruska z ropy napriek bojkotu výrazne vzrástli

Ceny plynu v Európe rastú.

AMSTERDAM. Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok strmo vzrástli, keďže prerušenie tranzitu cez kľúčovú trasu na Ukrajine a odvetné kroky Moskvy za sankcie Západu zvýšili riziko obmedzenia dodávok.

Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame vo štvrtok nakrátko vzrástla až o 13 percent a o 9:11 miestneho času bola na úrovni 105 eur za megawatthodinu, čo predstavuje nárast o 12 percent.

Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol a ukrajinský operátor plynárenskej siete naznačil, že sa môže znížiť ešte viac.

Zatiaľ nie je jasné, ako to ovplyvní celkovú dostupnosť plynu v Európe, keďže dostatočné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) a teplejšie počasie obmedzujú dopyt. Ale konflikt môže ďalej eskalovať.

Dodávky cez Nord Stream 1 sú stabilné

Údaje zo siete naznačujú, že toky plynu cez Ukrajinu by mohli vo štvrtok klesnúť o viac ako 27 percent v porovnaní s predchádzajúcim dňom a dosiahnuť najnižšie hodnoty od konca apríla. To by sa malo dotknúť kľúčovej tranzitnej trasy cez Slovensko a Rakúsko.

Dodávky cez Nord Stream 1 po dne Baltického mora do Nemecka, čo je najväčší plynovod z Ruska do Európy, zostávajú stabilné. Ale aj toky z Nórska sa majú vo štvrtok znížiť.

Ukrajinská plynárenská sieť v stredu prestala prijímať ruský plyn na jednom z dvoch kľúčových vstupných bodov, pretože už nemôže kontrolovať príslušnú infraštruktúru na okupovanom území vo východnej časti krajiny. Gazprom uviedol, že nie je schopný presmerovať všetky dodávky na iný vstupný bod.

"Európske ceny plynu by mohli zostať na nestálom vzostupnom trende," uviedli analytici Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez a Will Hares v poznámke.

Rusko uvalilo sankcie na Gazprom Germania

Rusko v stredu neskoro večer uvalilo sankcie na spoločnosť Gazprom Germania a jej dcérske firmy, ktoré sú teraz pod kontrolou nemeckého energetického regulátora.

Ruský koncern Gazprom nebude prepravovať plyn cez Poľsko cez plynovod Jamal, keďže sankcie sa týkajú spoločnosti EuRoPal GAZ, ktorý poľskú časť prevádzkuje.

"Implementovali sme zákaz transakcií a platieb firmám, na ktoré platia sankcie," uviedol Gazprom vo svojom vyhlásení.

Tento zoznam zahŕňa londýnsku pobočku Gazprom Marketing & Trading Ltd., čo je krok, ktorý by mohol otriasť trhmi s LNG, pretože môže obchodníkovi zabrániť dostať sa k ruskému nákladu, na ktorý má v súčasnosti dlhodobé zmluvy.

Na zozname sankcionovaných firiem je aj nemecký dodávateľ plynu Wingas GmbH. Hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva uviedla, že "vyhodnocuje tieto oznámenia" a čaká na podrobnosti.

"Bezpečnosť dodávok je v súčasnosti zaručená a neustále sa kontroluje," dodala.

Príjmy za ropu aj tak vzrástli

Príjmy Ruska z ropy tento rok aj napriek bojkotu vzrástli o 50 percent, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Moskva každý mesiac v tomto roku získala takmer 20 miliárd USD (18,95 miliardy eur), keď objem predaja ropy a ropných produktov dosiahol okolo 8 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedla IEA vo svojej mesačnej správe. A to aj napriek tomu, že pre obchodné reštrikcie prijaté po ruskej invázii na Ukrajinu sa mnohí obchodníci a rafinérie vyhýbajú ruskej rope.

Európska únia bola aj napriek sankciám uvaleným na Moskvu v apríli stále najväčším trhom pre ruský export, keď sem smerovalo až 43 percent.

Začínajú sa však objavovať prvé signály narušenia odolnosti Ruska. Dodávky ruskej ropy v apríli klesli o jeden milión barelov denne, pričom tieto straty sa môžu v druhej polovici roka strojnásobiť, odhaduje IEA.

Sankcie Európskej únie proti ruským firmám, ako je Rosnefť, začnú platiť 15. mája a Brusel pripravuje úplný zákaz dovozu ruskej ropy.

Slovensko prerušenie toku cez Sochranku neohrozí

Napriek tomu, že po prerušení toku ruského plynu v meracom bode Sochranovka na Ukrajine prísun zemného plynu vo Veľkých Kapušanoch klesol takmer na polovicu, tržby pološtátneho prepravcu plynu eustream, a tým ani príjmy Slovenska z tranzitu to neohrozí.

Výpadok vyrovnajú zvýšené dodávky ruského plynu cez český Lanžhot a poistkou je tiež platný kontrakt s Gazpromom, povedal vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

Dodávky plynu na Slovensko V pondelok pretieklo z Ukrajiny na Slovensko cez Kapušany 93 miliónov m3 plynu

Vo štvrtok pretieklo Z Ukrajiny 48 miliónov m3 plynu

Dodávky cez Nemecko a Česko sa zvýšili z pondelkových 25 miliónov m3 na štvrtkových 47 miliónov m3

"Je tam dlhodobý kontrakt s Gazpromom, ktorý hovorí o ship or pay klauzule. To znamená, že aj keby plyn netiekol, stále je Gazprom povinný za toto zaplatiť," povedal Galek. "Jediné, čo sa mení, je, že tok bol presmerovaný cez Nord Stream," dodal štátny tajomník.

Ako sa bude situácia s dodávkami ruského zemného plynu vyvíjať ďalej, nie je jasné. Na piatok eustream avizuje prepravu plynu cez Veľké Kapušany opäť vo výške cez 90 miliónov m3 a cez Lanžhot ďalších takmer 40 miliónov m3. Ide však o predbežné nominácie, ktoré sa ešte môžu zmeniť.

Slovensko už dostalo minulý štvrtok list z ruskej strany, ktorý informuje, že ak Slovensko nezaplatí za ruský plyn rubľami, nebudú mu prerušené dodávky plynu. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karola Galeka.

Slovensko čaká najbližšia platba za dodávky ruského zemného plynu 20. mája.

„Ten list hovorí v zásade o tom, že ak by banka nebola schopná urobiť transakciu (výmenu eur za ruble – pozn. red.), tak tok plynu bude zachovaný, a teda za úhradu platby sa bude považovať už to prijatie platby v eurách. Zmluvné podmienky teda zostávajú zachované,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Galek.

Podľa neho ide o pozitívnu správu pre Slovensko.

„Je to minimálne pozitívna správa v tom duchu, že kvôli tomuto (platby v rubľoch za plyn – pozn. red.) nebude zastavený tok plynu. Takisto to môže mať pozitívny vplyv na trhové ceny plynu,“ konštatoval Galek.

