SaS vyzýva Matoviča, aby pri daňovom bonuse prestal zavádzať

Strana trvá na tom, že daňový bonus na dieťa bude znamenať menej peňazí pre chudobných a viac pre bohatých.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby prestal zavádzať občanov Slovenska a priznal, že daňový bonus na dieťa bude znamenať menej peňazí pre chudobných a viac pre bohatých.

„Zvýšenie daňového bonusu na 100 eur, pričom maximálna výška sa navrhuje stanoviť na úroveň 29 percent hrubého príjmu, v sebe zahŕňa zásadnú chybu," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Daňový bonus na dieťa pre extrémne chudobnú rodinu s viacerými deťmi bude podľa neho znamenať pokles, bohatá rodina si však polepší o stovky eur. Toto opatrenie podľa Sulíka nie je sociálne a ani prospešné, za to je extrémne drahé, pričom účet dostanú obce.

Sulík: Matovič nerešpektuje samosprávy

Problematické je podľa SaS aj samotné financovanie daňového bonusu, keďže Matovič tvrdí, že je lepšie, aby sa o verejné financie staral štát, ako keď ich bude mať v „kasičke primátor“.

„Takéto argumenty sú absolútne pomýlené a dokazujú, že minister financií nerešpektuje samosprávy. Práve mestá a obce budú donútené zvýšiť poplatky a miestne dane, ak im Igor Matovič vezme takmer 600 miliónov eur, pretože si naivne myslí, že on vie verejné financie spravovať lepšie ako starostovia a primátori,“ uzavrel Sulík.

Čo navrhuje Matovič

Daňový bonus na nezaopatrené deti sa má podľa návrhu ministra financií Igora Matoviča zvýšiť. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.

Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 60 eur na dieťa.

Rezort financií tiež plánuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy. Po novom by mali mať rodičia nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura. Výška daňového bonusu by sa však mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.